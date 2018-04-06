США ввели новые санкции против российских бизнесменов и чиновников

США расширили список антироссийских санкций. В новый ограничительный список американского Минфина включены 38 российских бизнесменов и 15 компаний, передаёт официальный сайт ведомства.

В частности, в санкционный список попали Олег Дерипаска, Алексей Дюмин, Михаил Фрадков, Сергей Фурсенко, Алексей Миллер, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг, Андрей Акимов, Владимир Богданов, Олег Говорун, Владимир Колокольцев, Константин Косачев, Андрей Костин, Николай Патрушев, Владислав Резник, Игорь Ротенберг.

Кроме того, в санкционном списке названы компании «Рособоронэкспорт», EN+ Group, «Ренова» и «Газпром Бурение».

Отмечается, что данный список подразумевает заморозку активов, арест недвижимости и возможных банковских счетов физлиц и юрлиц на территории США, а также запрет на въезд в страну.