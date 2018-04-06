Банк России может получить право беспрепятственного доступа в помещения юридических лиц

Банк с мускулами

Правительство России предлагает наделить Центробанк полномочиями по беспрепятственному доступу в помещения юридических лиц с целью проверки соблюдения закона об инсайдерской информации, передает «Интерфакс» со ссылкой на предложения, направленные правительством в Госдуму в рамках подготовки ко второму чтению поправок в закон об инсайдерской информации.

Если закон будет принят, сотрудники ЦБ получат право беспрепятственного доступа в помещения юрлиц, органов и организаций, с правом доступа к их документам и информации, компьютерам и системам хранения информации. В результате подобных действий регулятор сможет получить документы и сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну. Исключениями станут только государственная и налоговая тайны.

Под проверки ЦБ также могут попасть федеральные и региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, органы управления государственных внебюджетных фондов, имеющие право размещать временно свободные средства в финансовые инструменты. При этом ЦБ не сможет получить доступ в помещения органов, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность. Как напоминает «Коммерсантъ», в июле 2017 года Банк России причислил к инсайдерам новые категории участников рынка — депозитарии и доверительных управляющих. К ним будут применяться все нормы соответствующего закона, включая административную и даже уголовную ответственность за его нарушения.

Инсайд – это информация, которая дает преимущество одному из участников конкурентных торгов и которая не может быть получена другими участниками из-за своей уникальности, констатирует аналитик банка ВТБ Феликс Козлов. В теории, рассказывает он, все участники торгов (и продавцы, и покупатели) находятся в равных условиях, так как используют для принятия решений общедоступную информацию, типа отчетности. Закон об инсайде важен если у есть открытый рынок капиталов, то есть работают биржи и они используются для привлечения капитала.

ФБР или ФРС?

Это немного не про РФ, говорит аналитик. Можно посмотреть, сколько компаний у нас торгуют акциями или выпускают облигации. Мягко говоря, это не ключевой инструмент привлечения капитала в современной России. Поэтому, уверен Феликс Козлов, данная инициативы является результатом чрезмерного увлечения американским сериалом «Миллиарды». Там доблестные сотрудники изымают документы у компании, чтобы доказать неправомерность богатства успешных людей. Только вот там сотрудники прокуратуры, а не ФРС, поэтому странно, что у нас ЦБ хочет получить такие функции, удивляется аналитик. Может быть, заключает Феликс Козлов, более разумным было бы перевести квалифицированных сотрудников ЦБ в прокуратуру или иные следственные органы, у которых уже есть такие права? Или там нет денег на квалифицированных сотрудников? Или сотрудники регулятора лояльны только ЦБ? В любом случае, заключает аналитик, данная инициатива выглядит как дублирование уже существующих норм – почему правоохранительные органы не могут выполнять функции по контролю за исполнения этого закона?

Законопроектом действительно предполагается наделение Центрального банка функцией оперативно-розыскной деятельности наравне со следственным комитетом и прокуратурой, отмечает генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов. Но говорить о том, что Банк России станет силовой структурой достаточно сложно просто в силу того, что он не является органом государственной исполнительной власти, хотя и имеет достаточно широкий спектр компетенций.

Помимо денежной эмиссии, проведения кредитно-денежной политики, рефинансирования кредитных организаций, надзора и контроля над деятельностью участников банковского, финансового и страхового секторов, у ЦБ постоянно появляются новые полномочия, часть из которых присуща исключительно органам государственной власти.

Спасибо скажете!

Так что, ничего принципиально нового в том, что теперь регулятор может исполнять функции, которыми ранее были наделены исключительно правоохранительные органы, в общем-то нет, считает Александр Шустов. Борьба с инсайдерской информацией ведется достаточно давно, но, надо признать, что периоды высокой волатильности на финансовых рынках в эпоху самого длительного и самого глубокого в современной истории России кризиса действительно требует принципиально нового подхода, констатирует он. И, в соответствии со статьей 13 закона «О Центральном банке Российской Федерации», среди функций регулятора — выявление нарушений, принятие мер по их прекращению, а так же превентивных мер, направленных на их (нарушений) предотвращение.

Однако на практике все мероприятия по требованию ЦБ проводят правоохранительные органы, что, во-первых, существенным образом затрудняет работу ЦБ. Во-вторых, увеличивает сроки проведения необходимых мероприятий, в-третьих, снижает их эффективность. Сейчас ЦБ борется с инсайдом и проводит проверку документов опосредованно, но все же проводит, а это значит, что по факту мало что меняется - придание ЦБ новых полномочий исключает необходимость привлечения правоохранительных органов к проверкам, что на самом деле выглядит скорее послаблением для участников рынка, полагает Александр Шустов.

И все же рост числа организаций, которым дозволено, вне зависимости от согласия собственника, проникать на его территорию, тем более - что-то там изымать, вызывает вопросы. И так попытки ограничения соответствующих полномочий правоохранительных органов, хотя и без особого успеха, идут уже много лет. «Органы», по крайней мере, находятся в рамках подробно прописанного и все время уточняемого регламент своих действий. Есть общие законы о том, что им можно или нельзя, с чьей санкции. В случае с полномочиями Центрального банка, планы превращения надзора в дознание, причем и вне банковской сферы, а даже если бы и только в ней, нельзя назвать благоприятной тенденцией.