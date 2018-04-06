В Еврокомиссии сделали важное заявление по «Северному потоку-2»

Доминик Ристори – генеральный директор директората по вопросам энергетики Еврокомиссии (ЕК) – считает, что проект строительства газопровода «Северный поток-2», который Россия планирует проложить в обход территории Украины, не способствует диверсификации поставок газа в Европу и не будет поддержан Европейской комиссией.

По его словам, позиция ЕК чёткая – проект Nord Stream-2 не способствует диверсификации источников и маршрутов поставок газа, пишет «Европейская правда».

Ристори также убеждён, что если «Северный поток-2» всё-таки будет построен, его работа нарушит принципы прозрачности, недискриминационности и свободного доступа европейских потребителей к источникам энергоносителей.

Именно поэтому, как подчеркнул он, ЕК ни при каких обстоятельствах не поддержит строительство «Северного потока-2».

Ранее сообщалось, что накануне депутаты Верховной Рады Украины призвали парламенты и правительства других государств принять все меры для полного запрета работ по вводу в эксплуатацию «Северного потока-2». Соответствующее заявление на заседании Рады поддержали 266 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.Украинские парламентарии считают, что из-за строительства газопровода утвердится «абсолютная монополия» РФ на европейском газовом рынке.

В свою очередь Сергей Железняк – член комитета по международным делам нижней палаты российского парламента – прокомментировав призыв Верховной Рады запретить строительство газопровода, назвал это антироссийской провокацией и циничным давлением на европейский и российский бизнес.

Депутат отметил, что против нашей страны в очередной раз используются методы «недобросовестной конкуренции». Кроме того, парламентарий подчеркнул, что любые искусственные ограничения в экономическом сотрудничестве и незаконные санкции отражаются негативно в первую очередь на потребителях.

Напомним, 27 марта федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) выдало разрешение на строительство трубопровода «Северный поток-2».

«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1,2 тыс. км. По пропускной способности и протяжённости соответствует действующему газопроводу.

В США считают, что ущерб, который будет нанесён Украине после запуска проекта Nord Stream-2 приведёт к критической разбалансировке государственного бюджета «незалежной», после чего её экономика рухнет.