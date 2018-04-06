В Госдуме провели экстренную эвакуацию

В здании нижней палаты российского парламента, расположенном в Москве по адресу ул. Охотный ряд, 1, прошла экстренная эвакуация.

Со слов очевидцев, по громкой связи периодически передавалось повторяющееся сообщение с призывом ко всем срочно покинуть помещение «в связи с возникшей необходимостью», передаёт агентство городских новостей «Москва».

При этом из сообщения следовало, что все лифты в здании Госдумы отключены, поэтому всем необходимо спускаться по эвакуационным лестницам.

Позже стало известно, эвакуация была учебной. В настоящее время Госдума работает в обычном режиме.