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Москва, 06.04.2018

В Госдуме провели экстренную эвакуацию

«Expert Online» 2018

В здании нижней палаты российского парламента, расположенном в Москве по адресу ул. Охотный ряд, 1, прошла экстренная эвакуация.

Со слов очевидцев, по громкой связи периодически передавалось повторяющееся сообщение с призывом ко всем срочно покинуть помещение «в связи с возникшей необходимостью», передаёт агентство городских новостей «Москва».

При этом из сообщения следовало, что все лифты в здании Госдумы отключены, поэтому всем необходимо спускаться по эвакуационным лестницам.

Позже стало известно, эвакуация была учебной. В настоящее время Госдума работает в обычном режиме.

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