В Кремле рассказали, есть или альтернатива мессенджеру Telegram

В Кремле назвали мессенджер Telegram очень удобным для работы, однако подчеркнули, что готовы искать ему альтернативу.

Об этом рассказал журналистам глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, будет очень жаль, если точки соприкосновения по работе этого мессенджера в России так и не будут найдены, передаёт агентство «Интерфакс».

«Насколько мы понимаем, консенсус пока не найден», – отметил Песков, уточнив, что закон есть закон, и если он не будет соблюдён и будут приняты соответствующие меры, в Кремле будут искать альтернативу Telegram, «которая наилучшим образом будет отвечать нашим потребностям».

Напомним, утром 6 апреля Роскомнадзор подал иск в Таганский районный суд с требованием ограничить доступ к мессенджеру Telegram на территории РФ. Как известно, именно сегодня истекли 15 дней, которые Роскомнадзор отвёл администрации мессенджера на предоставление ФСБ ключей шифрования.

В свою очередь юрист Павел Чиков, представляющий интересы мессенджера, заявил, что позиция Telegram остаётся прежней: требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы, следовательно, требование блокировки также необоснованно». При этом он отметил, что иска Роскомнадзора у Telegram нет.



