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Москва, 06.04.2018

В Совете Федерации прокомментировали новые санкции США

«Expert Online» 2018

Сергей Цеков – член комитета по международным делам верхней палаты российского парламента – прокомментировал решение американского Минфина расширить санкции против отечественных предпринимателей и официальных лиц.

По его мнению, США идут по пути ухудшения российско-американских отношений, авключение в санкионные списки российских предпринимателей – вообще недопустимо, передаёт RT.

«Наши предприниматели работают в рамках законодательства – российского и международного, – подчеркнул Цеков. – В этой части к ним претензий нет. Но кто-то что-то надумал о каких-то связях с российским правительством, хотя по большому счёту с российским правительством связан каждый гражданин РФ».

Также сенатор считает, что вводя санкции против лиц, связанных с дипломатической деятельностью, США отрезают пути к разрешению конфронтационной ситуации.

При этом больше всего члена Свфеда возмутил факт включения в «чёрный список» американского Минфина его коллеги, главы комитета по международным делал Константина Косачёва.

«Он проводит очень большую и нужную работу – и для России, и для США – с точки зрения налаживания отношений между двумя странами», – резюмировал сенатор, добавил, что Россия будет рассматривать ответные меры на недружественные шаги США.

Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против российских бизнесменов и чиновников. В новый ограничительный список американского Минфина включены 38 бизнесменов и 15 компаний, среди которых Константин Косачев, Олег Дерипаска, Михаил Фрадков, Сергей Фурсенко, Алексей Миллер, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, Владимир Колокольцев, Константин Косачев, Андрей Костин, Николай Патрушев, Владислав Резник, Игорь Ротенберг и некоторые другие.

Данный «чёрный список» Минфина подразумевает заморозку активов, арест недвижимости и возможных банковских счетов физических и юридических лиц на территории США, а также запрет на въезд в страну.

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