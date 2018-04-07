Что следует знать о судорогах в нижних конечностях

Судорога в нижних конечностях представляет собой спастическое самопроизвольное сокращение отдельных мышц или их групп, сопровождающееся онемением, сильными болями и чувством тяжести.

Этот синдром свидетельствует об ухудшении состояния здоровья. Сложностей с диагностикой судорог обычно не возникает, необходимо своевременно обратиться к медицинскому специалисту.

Медики во всех подробностях изучили основную часть механизмов и факторов, влекущих возникновение судорог в мускулах ног. Они разработали классификацию судорог, характеризующую их виды и тяжесть. Этот недуг лечится без наркоза и оперативного вмешательства. Судороги в ногах делятся на тонические, сопровождающиеся напряженным состоянием мускулов в течение продолжительного времени, и клонические, когда происходит поочередное сокращение и расслабление мускулов. Судороги в ногах в районе колена и выше входят в категорию тонических средней тяжести. Факторами, способствующими приступам в районе стопы и икроножной мускулатуре, являются занятия спортом или переохлаждение. Для развития судорог под коленом характерна внезапность, их продолжительность варьируется от двух до пятнадцати минут. Боль утихает лишь после полного расслабления одной из мышц. Ниже указан ряд факторов, способствующих возникновению данной проблемы.

Причинами судорог в районе колена являются авитаминоз, анемия, нехватка микроэлементов в человеческом организме, связанная с изменением характера и режима приема пищи либо оперативным вмешательством под наркозом.

Физическая нагрузка. В ходе занятий спортом колени подвергаются неравномерным нагрузкам. Если не уделить разминке достаточное внимание перед началом высокой физической нагрузки, мускулы перенапрягаются, что вызывает тонические судороги. Такой же эффект наблюдается при тяжелом однообразном физическом труде и злоупотреблении спиртным. Чтобы мускулы в ходе спортивных занятий функционировали правильно, их надо по очереди напрягать и расслаблять.

Дегидратация организма. Во время интенсивного выделения пота при занятиях спортом, физическом напряжении, в жару или после оперативного вмешательства из организма выходит большое количество влаги. Для компенсации ее потерь следует каждый день выпивать как минимум два литра воды.

Резкие температурные перепады. При внезапном перегреве организма возникают тепловые судороги, которые переходят в тепловой удар, приводящий к обмороку. Для недопущения такого развития событий необходимо ограничивать продолжительность нахождения под палящими солнечными лучами и в душных помещениях.

Материал носит исключительно ознакомительный характер, для постановки диагноза стоит обратиться за консультацией к врачу.

Источник: otnogi.ru

