Как выбрать отель в Киеве

Качество отдыха в значительной мере зависит от правильного выбора отеля. Дискомфорт, испытываемый при проживании в отеле, способен испортить весь отдых. Чтобы принять верное решение, необходимо учитывать ряд критериев, приведенных ниже.

Первым делом надо определить свои запросы. Для одних людей достаточно простого проживания в удобном номере, для других важно качество обслуживания и питания, для третьих – дополнительные услуги. Особенно тщательно следует отнестись к выбору отеля тем, кто едет с детьми. Им нужно заранее выяснить, имеются ли в выбранном отеле парки с аттракционами, развлекательная программа для малышей. При намерении совершить экскурсии по городу большое значение имеет то, где расположена гостиница в Киеве, от неё должно быть легко за короткое время добраться до всех важнейших достопримечательностей.

Уровень комфортности и обслуживания в отеле обозначается звездами. Чем их больше, тем лучше. Одна звезда означает, что все номера одинаковые, их площадь составляет не более 10 кв. м. Ванная и туалет являются общими для нескольких номеров, питание не предоставляется. Две звезды означают, что в отеле имеются разные типы номеров с ванной и туалетом. Обычно предоставляется питание. В номерах отелей с тремя звездами имеется телефон, телевизор и холодильник. Обычно в таких гостиницах оказываются дополнительные услуги. Четыре звезды присваиваются отелям с уровнем комфортности и сервиса значительно выше среднего. Площадь номера обычно составляет не менее 13 кв. м, в нем имеются не только телефон, телевизор и холодильник, но и кондиционер и сейф.

Пятизвездочные отели обеспечивают сервис, соответствующий классу "люкс". Площадь номеров в них составляет не менее 16 кв. м. На входе клиентов встречает швейцар, а багаж доставляет носильщик.

Один из важнейших критериев при выборе отеля – стоимость проживания. В некоторых случаях разница в сервисе между двухзвездочными и трехзвездочными отелями незначительна, но за проживание в последних придется заплатить больше. Чтобы выяснить такие моменты, следует ознакомиться с отзывами клиентов отелей, которые легко найти в интернете. При этом нужно обратить внимание на отзывы, авторы которых подробно рассказывают, что именно им понравилось или вызвало недовольство.

При выборе отеля надо учитывать время заселения и выселения. Данные параметры различаются в разных отелях. Это важно, поскольку даже за выселение из номера с задержкой в несколько часов придется заплатить как за еще один день проживания.