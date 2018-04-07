Особенности и отличительные характеристики биржи Binance

Binance – сравнительно молодая криптобиржа, она начала работать весной 2017 года. Несмотря на непродолжительный срок существования, в январе 2018 года она заняла первое место в списке крупнейших по объему торгов криптобирж в мире.
Отличительные особенности криптобиржи Binance:
- Ежедневный торговый оборот составлет более $2,2 млрд.
- Криптобиржу основал Чангпенг Жао, до этого активно работавший на OKCoin, Blockchain.info, Bloomberg.
- Величина комиссионного сбора за сделку составляет всего 0,1%.
- Комиссионный сбор за ввод любой криптовалюты не взимается.
- Верификация для совершения торговых операций не является обязательной, однако для ввода и вывода денежных средств требуется двухфакторная авторизация.
- Технология исполнения ордеров на криптобирже Binance обеспечивает возможность обработки 1,4 млн заявок в секунду.
- Количество криптовалют, с которыми на бирже ведутся торги, составляет более 200, и это число постоянно растет.
- Имеется приложение для участия в торгах при помощи мобильных гаджетов.
- Удобный и дружественный интерфейс, включающий в себя инструменты технического анализа, возможность просматривать графики в полноэкранном режиме, добавлять интересующие криптовалютные пары в закладки.
- Многоязыковая поддержка. В настоящее время Binance поддерживает восемь языков, включая русский.
- Возможность просмотра биржевых курсов криптовалют без регистрации.
- Реферальная программа, позволяющая любому пользователю получить 50% от комиссионного сбора со всех пришедших по его ссылке клиентов.
Если вы пройдете регистрацию на binance, то площадка предлагает клиентам использовать свою криптовалюту под названием Binance Coin (BNB). С ней можно совершать краткосрочные сделки или приобретать в качестве долгосрочных инвестиций. Курс BNB находится в прямой зависимости от новостей о развитии и совершенствовании криптобиржи, и постоянно растет.
Что касается недостатков криптобиржи Binance, то среди них нужно отметить следующие:
- Не очень качественный перевод интерфейса на русский язык, хотя к нему можно приспособиться в течение нескольких часов.
- Отсутствие возможности ввода и вывода фиатных валют.
- Разработчики проекта не раскрыли сведений о технологиях, используемых ими для защиты денежных средств и аккаунтов клиентов, что не придает уверенности в надежности данной площадки в плане ее защиты от действий хакеров.