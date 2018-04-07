Особенности и отличительные характеристики биржи Binance

Binance – сравнительно молодая криптобиржа, она начала работать весной 2017 года. Несмотря на непродолжительный срок существования, в январе 2018 года она заняла первое место в списке крупнейших по объему торгов криптобирж в мире.

Отличительные особенности криптобиржи Binance:

Ежедневный торговый оборот составлет более $2,2 млрд.

Криптобиржу основал Чангпенг Жао, до этого активно работавший на OKCoin, Blockchain.info, Bloomberg.

Величина комиссионного сбора за сделку составляет всего 0,1%.

Комиссионный сбор за ввод любой криптовалюты не взимается.

Верификация для совершения торговых операций не является обязательной, однако для ввода и вывода денежных средств требуется двухфакторная авторизация.

Технология исполнения ордеров на криптобирже Binance обеспечивает возможность обработки 1,4 млн заявок в секунду.

Количество криптовалют, с которыми на бирже ведутся торги, составляет более 200, и это число постоянно растет.

Имеется приложение для участия в торгах при помощи мобильных гаджетов.

Удобный и дружественный интерфейс, включающий в себя инструменты технического анализа, возможность просматривать графики в полноэкранном режиме, добавлять интересующие криптовалютные пары в закладки.

Многоязыковая поддержка. В настоящее время Binance поддерживает восемь языков, включая русский.

Возможность просмотра биржевых курсов криптовалют без регистрации.

Реферальная программа, позволяющая любому пользователю получить 50% от комиссионного сбора со всех пришедших по его ссылке клиентов.

Если вы пройдете регистрацию на binance, то площадка предлагает клиентам использовать свою криптовалюту под названием Binance Coin (BNB). С ней можно совершать краткосрочные сделки или приобретать в качестве долгосрочных инвестиций. Курс BNB находится в прямой зависимости от новостей о развитии и совершенствовании криптобиржи, и постоянно растет.

Что касается недостатков криптобиржи Binance, то среди них нужно отметить следующие: