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Москва, 08.04.2018

Особенности и отличительные характеристики биржи Binance

«Expert Online» 2018

Binance – сравнительно молодая криптобиржа, она начала работать весной 2017 года. Несмотря на непродолжительный срок существования, в январе 2018 года она заняла первое место в списке крупнейших по объему торгов криптобирж в мире.

Отличительные особенности криптобиржи Binance:

  • Ежедневный торговый оборот составлет более $2,2 млрд.
  • Криптобиржу основал Чангпенг Жао, до этого активно работавший на OKCoin, Blockchain.info, Bloomberg.
  • Величина комиссионного сбора за сделку составляет всего 0,1%.
  • Комиссионный сбор за ввод любой криптовалюты не взимается.
  • Верификация для совершения торговых операций не является обязательной, однако для ввода и вывода денежных средств требуется двухфакторная авторизация.
  • Технология исполнения ордеров на криптобирже Binance обеспечивает возможность обработки 1,4 млн заявок в секунду.
  • Количество криптовалют, с которыми на бирже ведутся торги, составляет более 200, и это число постоянно растет.
  • Имеется приложение для участия в торгах при помощи мобильных гаджетов.
  • Удобный и дружественный интерфейс, включающий в себя инструменты технического анализа, возможность просматривать графики в полноэкранном режиме, добавлять интересующие криптовалютные пары в закладки.
  • Многоязыковая поддержка. В настоящее время Binance поддерживает восемь языков, включая русский.
  • Возможность просмотра биржевых курсов криптовалют без регистрации.
  • Реферальная программа, позволяющая любому пользователю получить 50% от комиссионного сбора со всех пришедших по его ссылке клиентов.

Если вы пройдете регистрацию на binance, то площадка предлагает клиентам использовать свою криптовалюту под названием Binance Coin (BNB). С ней можно совершать краткосрочные сделки или приобретать в качестве долгосрочных инвестиций. Курс BNB находится в прямой зависимости от новостей о развитии и совершенствовании криптобиржи, и постоянно растет.

Что касается недостатков криптобиржи Binance, то среди них нужно отметить следующие:

  • Не очень качественный перевод интерфейса на русский язык, хотя к нему можно приспособиться в течение нескольких часов.
  • Отсутствие возможности ввода и вывода фиатных валют.
  • Разработчики проекта не раскрыли сведений о технологиях, используемых ими для защиты денежных средств и аккаунтов клиентов, что не придает уверенности в надежности данной площадки в плане ее защиты от действий хакеров.
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