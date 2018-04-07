Особенности и преимущества публичной кадастровой карты

Публичная кадастровая карта (ПКК) представляет собой справочный онлайн-ресурс, размещенный на вебсайте Росреестра. На ней можно без труда отыскать любой объект, расположенный на территории России и прошедший госрегистрацию.

Доступ к ПКК в глобальной сети был открыт в 2010 году. С ее помощью можно получить справочные данные о более чем 50 млн объектов недвижимости. Ознакомиться с ней можно с любого компьютера или смартфона, имеющего выход в интернет.

Сведения об объектах недвижимости могут круглосуточно получить и юристы, и риэлторы, и кадастровые инженеры, и обычные граждане.

ПКК – удобный инструмент для ознакомления с информацией, которую нужно обязательно проверять при заключении сделок с объектами недвижимости. Хотя люди нередко заключают сделки на основании одних только документов, такие действия чреваты плачевными последствиями. Наиболее распространенные проблемы, с которым в дальнейшем сталкиваются собственники участков – наложение границ на прилегающие территории, несовпадение площади, возникновение ограничений в использовании земельного участка и т. п. Причем зачастую кадастровые споры, в особенности затрагивающие границы, ведут к конфликтам, решить которые удается лишь в суде.

ПКК https://roskarta.com/ дает гражданам возможность свести к минимуму риски, связанные с заключением сделок с недвижимым имуществом, предотвратить конфликтные ситуации и незапланированные денежные траты.

Исходя из имеющейся информации об объекте, его можно быстро найти следующими способами:

Быстрый поиск по кадастровому номеру объекта недвижимости. Для этого необходимо ввести этот номер в определенном формате в поисковую систему.

Быстрый поиск по координатам объекта недвижимости. Данный способ чаще всего используют кадастровые инженеры, имеющие возможность установить эти координаты на карте.

Однако возможность использования быстрого поиска есть не всегда , так как далеко не всякий пользователь ПКК располагает первичными данными об объекте недвижимости для нахождения требуемых сведений за считанные минуты. Когда кадастровый номер или координаты неизвестны, можно прибегнуть к расширенному поиску по адресу. С этой целью нужно ввести адрес объекта недвижимости, указав название населенного пункта, где он расположен. На карте будет показан этот населенный пункт, разбитый на кадастровые участки. Для нахождения нужного объекта надо путем прокручивания колесика мышки увеличить масштаб ПКК.