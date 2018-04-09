Фондовые индексы Европы находятся на подъеме

Ведущие фондовые индексы стран Западной Европы в начале торгов сегодня 9 апреля растут, набирая значения после снижения в пятницу, 6 апреля, которое произошло из-за опасений инвесторов обострения торговых отношений США и Китая.

По состоянию на 10:59 по московскому времени британский индекс FTSE 100 вырос на 0,23% , достигнув 7200,13 пункта. Французский CAC 40 поднялся на 0,55% до 5287,42 пункта, немецкий DAX — на 0,87% до 12347,7 пункта, сообщает ПРАЙМ.

Ранее, падения европейских индексов наблюдались из-за обострения торговых отношений между Китаем и США и обменом списком товаров, попадающих под пошлины.

При этом несколько сгладить негативные новости помогли заявления о том, что, несмотря на эти действия, США по-прежнему готовы к дальнейшим дискуссиям.