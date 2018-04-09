Китай решает наказать США юанем

В ответ на торговые барьеры, поставленные администрацией Трампа против иностранной стали и алюминия, пострадавший от этого Китай планирует девальвировать юань. О том, что его власти изучают такую возможность, сообщило в понедельник со ссылкой на свои источники агентство Bloomberg. Ранее Китай уже объявил о плане ввести пошлины на 128 товаров из США.

Обесцениванием юаня Пекин надеется компенсировать влияние последствие торговой войны для своего экспорта. Это шаг должен быть одобрен высшим руководством страны и будет сделан, если американцы реализуют свои обещания ввести пошлины, направленные уже непосредственно против Китая - на ряд видов продукции в размере 25%.

Во всей этой истории интересно, в частности, то, что одним из мотивов Дональда Трампа начать ограничивать Китай в торговой сфере был как раз его упрек в адрес Пекина по поводу искусственно заниженного курса юаня, что дает преимущества при экспорте. Если Китай, который возражал против этих обвинений, демонстративно девальвирует юань, это наверняка вызовет новый ответ со стороны американцев.