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Москва, 09.04.2018

Компания LG Electronics в год своего 60-летия (1958-2018) представила новую аудио-видео-бытовую технику и даже роботы!

«Expert Online» 2018
  • Компания LG Electronics в год своего 60-летия (1958-2018) представила новую аудио-видео-бытовую технику и даже роботы!
предоставлено пресс-службой

#ПространствоРешенийLG объединило уникальные OLED, SUPER UHD-телевизоры со встроенными функциями искусственного интеллекта. Линейка аудио продукции включает супермощные системы X-Boom, обновленный модельный ряд саундбаров, портативную акустику. Кроме того, были показаны 27" FULL HD монитор и QHD монитор 31.5", новые модели 4K UHD и LG MiniBeam проекторов. Ультрапремиальный бренд LG SIGNATURE представлен новым 77-дюймовым OLED-телевизором W8, элегантным холодильником InstaView Door-in-Door™, высокотехнологичной стиральной машиной TWINWash™, футуристическим климатическим комплексом.

ultra-premialnaya-linejka-lg-signature.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

На презентации состоялась премьера нового ролика про самый контрастный футбольный матч от LG и Дениса Глушакова, чемпиона России по футболу 2017г. Видео демонстрирует передовые технологии OLED-телевизоров, создающие эффект полного погружения в футбольный матч. Оригинальный ролик будет доступен на официальном Youtube канале и в социальных сетях LG. Особое внимание гостей мероприятия привлекли умные технологии от LG, впервые представленные в России. Робот-газонокосильщик, аккуратно, надежно и, главное, безопасно стрижет газоны, определяя собственное местоположение в любой момент времени и все видимые препятствия — деревья и ограды — на своем пути. 

proektoryi-lg-minibeam.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

Робот-уборщик использует мощные чистящие свойства пылесоса LG HOM-BOT, автономную навигацию и способность избегать столкновений с объектами, и применяет их в коммерческой, общественной среде. Он сам определяет участки, требующие наиболее частой уборки, сохраняет их местонахождение в своей базе и вычисляет наиболее эффективные маршруты их достижения. Шоу-рум или #ПространствоРешенийLG, представляющий собой разные жилые зоны, был создан в соавторстве с Аленой Санаевой,известным дизайнером интерьеров из мира моды и основателем школы дизайна Manhattan Design School. Аксессуары и элементы декора интерьера были предоставлены Park Avenue Group на Смоленской.

С экспозицией ознакомились также известные российские деятели из мира искусства и шоу-бизнеса – Анита Цой, Екатерина Одинцова, Ольга Кабо, Ирина Безрукова, Анастасия Макеева, Елена Захарова, Павел Санаев, Анастасия Стоцкая, Яна Поплавская, Эвелина Бледанс. Красной нитью через всё мероприятие проходила футбольная тематика, так как телевизоры и проекторы станут настоящим окном в мир для болельщиков, а также отчет о результатах донорского проекта LG масс-медиа и партнерам с известными футболистами, благодаря которому  Станислав Черчесов, главный тренер сборной России и Денис Глушаков, чемпион России 2017, амбассадор LG в области телевизоров, посетили мероприятие.

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