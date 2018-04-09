Доллар торгуется выше 60 рублей

Курс доллара на торгах Московской биржи вырос на 1,86 руб., до 60,02 руб. Таким образом, доллар впервые с 16 ноября 2017 года торгуется выше 60 руб.

Курс евро на бирже вырос до 73,62 руб.

Курс доллара на торгах Московской биржи вырос на 1,86 руб., до 60,02 руб. Таким образом, доллар впервые с 16 ноября 2017 года торгуется выше 60 руб. Курс евро на бирже вырос до 73,62 руб.

Ранее сообщалось, что курс евро на Московской бирже впервые за полтора года превысил 73 рубля. По состоянию на 13:33 мск за евро давали 73,20 рубля, что на 1,82 рубля выше, чем на закрытии предыдущих торгов.

Американская валюта на 13:33 мск стоила 59,67, поднявшись с начала торгов почти на 1,5 рубля.

Падают и основные российские биржевые индексы. Так, индекс Мосбиржи потерял 7,7%, индекс РТС – 10,17%.

Официальный курс евро, установленный Центробанком на 10 апреля, вырос на 1,18 рубля до 71,88 рубля. Кур доллара вырос на 74 копейки, составив 58,57 рубля.

По мнению экспертов, котировки акций российских компаний, а также курс национальной валюты снижаются на фоне расширения санкций США.