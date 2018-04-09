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Москва, 09.04.2018

Курс евро на Московской бирже впервые за полтора года превысил 73 рубля

«Expert Online» 2018

Европейская валюта на Московской бирже торгуется выше отметки в 73 рубля — впервые с сентября 2016 года.

Так, по состоянию на 13:33 мск за евро давали 73,20 рубля, что на 1,82 рубля выше, чем на закрытии предыдущих торгов. При этом утром в понедельник в ходе торгов евро преодолел отметку в 72 евро – впервые с августа 2017 года.

Курс доллара на Московской бирже также пошёл вверх. Американская валюта на 13:33 мск стоила 59,67, поднявшись с начала торгов почти на 1,5 рубля.

Падают и основные российские биржевые индексы. Так, индекс Мосбиржи потерял 7,7%, индекс РТС – 10,17%.

Официальный курс евро, установленный Центробанком на 10 апреля, вырос на 1,18 рубля до 71,88 рубля.  Кур доллара вырос на 74 копейки, составив 58,57 рубля.

По мнению экспертов, котировки акций российских компаний, а также курс национальной валюты снижаются на фоне расширения санкций США.  Напомним, американский Минфин включил в новый ограничительный список 15 компаний и 38 бизнесменов и политиков, среди которых Олег Дерипаска, Михаил Фрадков, Сергей Фурсенко, Алексей Миллер, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, Владимир Колокольцев, Константин Косачев, Андрей Костин, Николай Патрушев, Владислав Резник, Игорь Ротенберг и некоторые другие.

Данный «чёрный список» Минфина подразумевает заморозку активов, арест недвижимости и возможных банковских счетов физических и юридических лиц на территории США, а также запрет на въезд в страну.

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