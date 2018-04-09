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Москва, 09.04.2018

Племянница Скрипаля назвала самое опасно место для проживания её дяди

«Expert Online» 2018

Виктория Скрипаль – племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, который вместе со своей дочерью Юлией был отравлен в британском Солсбери – заявила, что не считает хорошей идеей их переезд в США.

По её мнению, Сергей и Юлия там будут не в безопасности, передаёт агентство «Интерфакс».

При этом она подчеркнула, что не может утверждать, будет для них безопасно в России или безопасно оставаться в Великобритании.

«Но самое опасное место — это Америка. Вот куда-куда, а в США Сергей Викторович никогда не хотел, потому что он всегда был их идеологическим противником. Вся семья никогда не хотела жить в Америке», – утверждает Виктория Скрипаль.

Ранее сообщалось, что по данным британских СМИ, экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии будет предложено жить в США под новыми именами.

Напомним, 4 марта 2018 года в городе Солсбери Сергей Скрипаль и его дочь Юлия стали жертвами отравления, которое спровоцировало большой международный скандал и обострение отношений между Россией и Великобританией.

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