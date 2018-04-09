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Москва, 09.04.2018

Порошенко призывает Запад вместо «Северного потока 2» увеличить транзит через Украину

«Expert Online» 2018

Президент Петр Порошенко предложил увеличить транзит газа через Украину вместо Nord Stream 2. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

Порошенко в частности  уверен, что «политики Германии и компании должны тщательно обдумать» реализацию «Северного потока2». Проект, по его мнению, не имеет «экономически обоснованной базы», а транзитный трубопровод Украины, якобы намного дешевле. Порошенко просил не обращать внимание на устаревшее оборудование, которое «можно легко и выгодно модернизировать».

«Без огромных инвестиций можно значительно доработать транзитную линию через Украину», — сообщает в интервью глава Украины. По его словам, Киев готов также присоединиться к европейским партнерам в подобном проекте.

Ранее украинский парламент призвал правительства других мировых государств сделать все возможное для полного запрета строительства газопровода «Северный поток — 2». Заявление поддержали 266 депутатов Рады при необходимом минимуме в 226 голосов.

При этом Германия является сторонницей строительства трубопровода, называя «Северный поток-2» экономически выгодным проектом.

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