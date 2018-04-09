Порошенко призывает Запад вместо «Северного потока 2» увеличить транзит через Украину

Президент Петр Порошенко предложил увеличить транзит газа через Украину вместо Nord Stream 2. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

Порошенко в частности уверен, что «политики Германии и компании должны тщательно обдумать» реализацию «Северного потока2». Проект, по его мнению, не имеет «экономически обоснованной базы», а транзитный трубопровод Украины, якобы намного дешевле. Порошенко просил не обращать внимание на устаревшее оборудование, которое «можно легко и выгодно модернизировать».

«Без огромных инвестиций можно значительно доработать транзитную линию через Украину», — сообщает в интервью глава Украины. По его словам, Киев готов также присоединиться к европейским партнерам в подобном проекте.

Ранее украинский парламент призвал правительства других мировых государств сделать все возможное для полного запрета строительства газопровода «Северный поток — 2». Заявление поддержали 266 депутатов Рады при необходимом минимуме в 226 голосов.

При этом Германия является сторонницей строительства трубопровода, называя «Северный поток-2» экономически выгодным проектом.