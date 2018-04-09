Путин и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток-2»

Глава российского государства Владимир Путин и канцлер ФРГ Агела Меркель в телефонном разговоре обсудили ряд вопросов, включая реализацию проекта «Северный поток-2».

Согласно информации, которую распространила пресс-служба Кремля, стороны подтвердили совместную позицию в отношении реализации крупного взаимовыгодного проекта в газовой сфере — Nord Stream 2, передаёт RT.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили ситуацию на юго-востоке Украины с учётом безальтернативности минского процесса. Так, Путин и Меркель подчеркнули важность соблюдения сторонами конфликта пасхального перемирия и договорились продолжить совместную работу по урегулированию кризиса в нормандском формате.

Также президент России и канцлер Германии обменялись мнениями по ситуации в Сирии, в том числе с учётом адресованных официальному Дамаску обвинений в использовании химического оружия. С российской стороны обращено внимание на недопустимость провокаций и спекуляций на этот счёт.

Ранее сообщалось, что президент «незалежной» Пётр Порошенко предложил увеличить транзит газа через Украину вместо Nord Stream 2. Он в частности уверен, что «политики Германии и компании должны тщательно обдумать» реализацию «Северного потока-2». Проект, по его мнению, не имеет «экономически обоснованной базы», а транзитный трубопровод Украины, якобы намного дешевле для Европы.

Напомним, 27 марта федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) выдало разрешение на строительство трубопровода «Северный поток-2».

«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1,2 тыс. км. По пропускной способности и протяжённости соответствует действующему газопроводу.

В США считают, что ущерб, который будет нанесён Украине после запуска проекта Nord Stream-2 приведёт к критической разбалансировке государственного бюджета «незалежной», после чего её экономика рухнет.