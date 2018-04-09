Россия возложила вину за удар по авиабазе в Сирии на Израиль

Удар по сирийской авиабазе Тифор (Т-4) в провинции Хомс нанесли два истребителя F-15, принадлежащих ВВС Израиля, говорится в заявлении Министерства обороны России. Об этом сообщает РИА Новости.

«9 апреля в период с 03:25 по 03:53 по московскому времени два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Тифор», —говорится в сообщении ведомства. При этом отмечается, что системы ПВО Сирии уничтожили пять ракет еще три достигли западной части базы. В результате авиаудара 14 человек погибли, среди них иранские советники. Информацию передает Al Arabiya со ссылкой на Сирийский центр по мониторингу прав человека.

В Минобороны подтвердили об отсутствии пострадавших среди российских советников. Официальной реакции со стороны Израиля пока не последовало.

Ранее СМИ сообщили о том, что вероятно авиаудар был нанесен США, которые обвинения отвергли. Также сообщалось, что ракеты летели через район Кисерван в Ливане со стороны Средиземного моря.