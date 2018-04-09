Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 09.04.2018

Россия возложила вину за удар по авиабазе в Сирии на Израиль

«Expert Online» 2018

Удар по сирийской авиабазе Тифор (Т-4) в провинции Хомс нанесли два истребителя F-15, принадлежащих ВВС Израиля, говорится в заявлении Министерства обороны России. Об этом сообщает РИА Новости.

«9 апреля в период с 03:25 по 03:53 по московскому времени два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Тифор», —говорится в сообщении ведомства. При этом отмечается, что системы ПВО Сирии уничтожили пять ракет еще три достигли западной части базы. В результате авиаудара 14 человек погибли, среди них иранские советники. Информацию передает Al Arabiya со ссылкой на Сирийский центр по мониторингу прав человека.

В Минобороны подтвердили об отсутствии пострадавших среди российских советников. Официальной реакции со стороны Израиля пока не последовало.

Ранее СМИ сообщили о том, что вероятно авиаудар был нанесен США, которые обвинения отвергли. Также сообщалось, что ракеты летели через район Кисерван в Ливане со стороны Средиземного моря.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Эра центрально-азиатского газа

    Китай превратился в быстрорастущий рынок для импортного газа. Первый трансграничный газопровод проложен сюда из Туркменистана. Однако, спрос возрастает и открывает новые возможности для развития газотранспортной системы Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Трамп обескуражил лидеров стран Балтии своим заявлением о России
      Трамп обескуражил лидеров стран Балтии своим заявлением о России
    2. Японский бизнес потерял интерес к британской прописке
      Япония внимательно следит за ходом переговоров между Лондоном и Брюсселем по выходу Великобритании из Евросоюза. Токио гораздо больше интересует торговое соглашение с объединенной Европой, чем с Британией, которая через год должна покинуть ЕС
    3. Курс доллара ждет «жесточайший» месяц
      Курс доллара ждет «жесточайший» месяц