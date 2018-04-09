Россияне подписали доллару приговор

Количество россиян, которые имеют собственные сбережения, за три года выросло с 64% до 77%, при этом две трети опрошенных предпочитают хранить накопления в рублях. Аналитики объясняют это, в том числе, низкие ставками по валютным вкладам, но отмечают короткую историческую память сберегателей

Курсовая безразница

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, количество россиян, имеющих собственные сбережения, увеличилось за последние три года с 64% до 77%. Как пишут «Известия» со ссылкой на текст документа, две трети опрошенных предпочитают хранить накопления в рублях. Так, в нем держат сбережения 68% россиян, и это на 16 п.п. больше, чем в 2015 году. При этом доля тех, кто делает накопления в долларах, за три года сократилась с 7% до 5%, в евро — с 4% до 3%.

В целом интерес к ситуации на валютном рынке у граждан снижается. В 2015 году за курсом доллара к рублю следили 60% опрошенных, в 2018 году — 54%. Одновременно с 38% до 45% выросло число тех, кому не интересны изменения курса. При этом, по прогнозам опрошенных, в ближайшее время доллар будет дорожать. Через три месяца его цена составит 61 рубль, а через год — 64 рубля. Всё более редкое использование валюты в качестве инструмента сбережений является результатом оздоровления российской экономики, считает ведущий эксперт-консультант ВЦИОМа Олег Чернозуб.

Объём денежных накоплений россиян в абсолютном значении повышается, по данным Росстата, констатирует Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд. На начало марта 2018 г. они составили 30 713 млрд руб., что на 11,9% выше, чем в марте 2017 г. Однако в структуре использования текущих полученных доходов на сбережения направляется всё меньшая доля. В 2017 г. она занимала порядка 7% доходов, тогда как в 2016 г. – 11,1%. Это – проявление уменьшения реальных доходов населения, которые только за прошлый год сократились на 1,7%. В таких условиях люди тратят более высокую долю текущих доходов на покупку товаров и услуг (рост с 73% до 77% в 2017 г. против 2016 г.).

В составе денежных накоплений лидируют традиционные банковские вклады, занимающие 67% в марте 2018 г., по данным Росстата. Но эта доля постепенно снижается – с 67,6% в марте 2017 г., во многом из-за уменьшения ставок и роста недоверия банкам. В то же время повышается доля наличных «под матрасом» - до 17,1% в марте 2018 г. против 16,5% годом ранее. Процент вложений в альтернативные инструменты финансовых рынков остаётся неизменным – 15,9%. То есть все попытки привлечь средства людей пока не увенчались успехом, указывает аналитик.

Что важно отметить, покупка валюты как способ накоплений пользуется всё меньшей популярностью. На эти цели в 2017 г. направлялось 3,8% доходов, тогда как в 2016 г. – 4%. Такая тенденция связана с общим укреплением рубля, стабилизацией инфляции и инфляционных ожиданий.

При этом, указывает Марк Гойхман, что процентные ставки по валютным вкладам в банках намного ниже, чем по рублёвым, что также дестимулирует покупку валюты. Например, средний банковский процент по вкладам в рублях на срок свыше 1 года составлял 6,37% годовых в феврале 2018 г. А в долларах– 1,62%, в евро – 0,58%. Такую информацию приводит Банк России. И если в предыдущие годы низкие ставки компенсировались повышением курса валюты, то сейчас этого не происходит. Соответственно, идёт и неуклонное уменьшение удельного веса валютных вкладов в структуре накоплений населения. На начало марта 2018 г. доля валютных депозитов физических лиц в банках сократилась до 20,5%, тогда как она занимала 23,2% на март 2017 г. и 29,9% на март 2016 г., по данным ЦБ РФ.

Приговор вынесен поспешно

Озвученная статистика говорит о том, что у граждан короткая историческая память: девальвации 1998 и 2008 уже забылись, а девальвация 2014-2016 предстает в сознании людей, как нелепая случайность, которая больше никогда не повторится, отмечает генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов. В то же время, начиная с 1993 года, хранение сбережений в валюте обгоняет по доходности любые виды инвестиций, начиная от недвижимости и заканчивая биржевыми индексами. Цифра в 68% рублевых сбережений означает, что 7 из 10 россиян при новом обвале курса снова потеряют до половины своих сбережений. Кстати, аналитический центр НАФИ еще в начале года давал совсем другую цифру по доле рублевых сбережений: 21%, а не 68%, как в опросе. Цифра 21% кажется более реалистичной.

Средний гражданин со снижающимися реальными доходами не имеет альтернативы, уверен эксперт. Сбережения делаются не на долгий срок, а на полгода-год, до ближайшего отпуска или круглой даты в семье, в условиях падения уровня жизни люди не могут позволить себе еще больше экономить ради какого-то потенциального дохода в будущем. Всплеск рождаемости, который был зафиксирован в 2014 году, заставляет домохозяйства большую часть дохода тратить на текущее потребление младшего поколения, по этой статье расходов в силу психологических причин невозможна существенная экономия.

Наличные доллары хранить дома рискованно, а ставки по долларовым депозитам в банках составляют от 1.5 до 2.5% в наиболее стабильных банках, которые сами в себе тоже несут дополнительный риск в виде потери лицензии и востребования денег в дальнейшем по страховке, говорит аналитик. Между прочим, объем сбережений россиян в этом году фиксировался на рекордном уровне в почти 30 трлн рублей, из них около 20 трлн — на банковских вкладах.

То есть те, у кого доходы не упали, активно сберегают, и усиливается расслоение общества, с которым государство собирается путем введения прогрессивной шкалы подоходного налога и вызывая протест со стороны наиболее активной части населения — предпринимателей. Регуляторы в лице ЦБ и Минфина должны быть благодарны «сберегателям», уверен Александр Шустов: они помогают сдерживать инфляцию, но они поступают так не от хорошей жизни, а от отсутствия интересных инвестпроектов.