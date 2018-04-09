Санкциями против России США ударили по собственным союзникам

Новые американские санкции, направленные против России, прежде всего «ударили» по экономикам основных государств-союзников США, рассказал в интервью изданию «Экономика сегодня» экономист Михаил Беляев.

Эксперт сообщил, что в последние дни на биржах Британии серьезно выросли цены на один из самых распространенных на рынке металлов – алюминий, который используется в огромном количестве и в различных отраслях.

Подобная реакция рынка вызвана опасениями очередных антироссийских санкций США, которые коснулись российской алюминиевой компании «РусАЛ».

Беляев рассказал, что алюминий используется повсеместно, а не только в авиастроительной отрасли, как кажется рядовым гражданам. Отсюда и опасения стран Европы в возникновении возможных перебоев в поставках металла из России, которые вызваны ограничениями столь крупного «алюминиевого» игрока на международном рынке как Россия.

Как отметил эксперт, вслед за перебоями последует «падение экономических показателей во всех отраслях и сферах» и перепады цен, что крайне негативно скажется на Европе – союзнике США.

«Причем американцы прекрасно об этом знают, и могут даже специально таким образом влиять на экономическое положение на европейских рынках», - подытожил Беляев.