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Москва, 10.04.2018

Советник президента России предсказал нашей стране сотни лет одиночества

«Expert Online» 2018

Владислав Сурков – помощник президента РФ – предположил, что нашу страну ждут от ста до трехсот лет «геополитического одиночества».

При этом он констатировал отказ России от «многократных и бесплодных попыток» породниться с Западной цивилизацией.

Об этом он написал в статье для журнала «Россия в глобальной политике», выдержки из которой публикует РИА Новости.

По его мнению, с введением санкций в 2014 году завершилось «эпическое путешествие России» на Запад, «легкомысленно начатое Лжедмитрием и решительно продолженное Петром Первым».

«Россия четыре века шла на Восток и еще четыре века на Запад. Ни там, ни там не укоренилась. Обе дороги пройдены. Теперь будут востребованы идеологии третьего пути, третьего типа цивилизации, третьего типа, третьего Рима», – считает советник президента.

При этом Сурков называет Россию не альтернативной, третьей, а сдвоенной и двойственной» цивилизацией, вместившей в себя и Восток, и Запад.

Также он убеждён, что геополитическое одиночество не означает полной изоляции России, но отрицает её полную открытость, поскольку и то, и другое было бы повторением ошибок прошлого.

«Страна будет торговать, воевать, состоять в международных организациях, обмениваться знаниями, вызывать страх и ненависть, любопытство, восхищение и симпатию, но уже без ложных целей и самоотрицания», – резюмировал Сурков.

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