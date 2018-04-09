ЦБ старается удержать рубль официальным курсом

В понедельник курс евро на Московской бирже в моменте превышал 75 рублей впервые с 3 августа 2016 года, доллар торговался выше отметки 60 руб. впервые с 16 ноября 2017 года. Днем доллар доходил до 60,28 руб., на 2,1 рубля выше уровня закрытия предыдущего дня. Евро на краткое время превышал ту же планку в 17.55 мск на 2,95 рубля, достигнув 74,33 рублей впервые с 6 июня 2016 года.

ЦБ установил на 10 марта достаточно консервативные курсы: Доллар США 58,5714 рублей против 57,8332 рублей на предыдущую дату (7 апреля), и 71,8847 рублей за евро против 70,7069 рублей на ту же дату. Таким образом, рубль ослаблен только на 74 копейки по отношению к доллару и 1,18 рубля к евро.

При этом в банках курс покупки доллара превышает 59 рублей за доллар, евро — 73 рубля за доллар.

Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» объясняют курсовые колебания санкциями в отношении России со стороны США, а также обострившаяся ситуация вокруг Сирии. Отмечается, впрочем, что разовый рост евро более чем на 1 рубль до отметки 75 руб. мог произойти в результате крупного одиночного ордера либо ошибки трейдера.

Объявленное казначейством США в пятницу введение санкций, под которые попали семь российских бизнесменов и более десятка компаний, а также чиновники, вызвало на рынках эффект, схожего с которым не наблюдалось с 2014 года. Санкции применены по итогам обнародованного в январе 2018 года «кремлевского доклада», который сам по себе не произвел впечатления на рынки.

Рубль активно падает, курс демонстрирует, с нашей точки зрения, явное желание закончить длительный период спокойствия, — комментирует Михаил Алтынов, директор по инвестициям ИК «Питер Траст». Борьбу вокруг ключевых уровней мы наблюдаем вечером в понедельник в районе 59,90руб., закрепление курса выше во вторник-среду - это сильная претензия на 65.00 руб. в самое ближайшее время. События прошлых пятницы и понедельника отлично подходят для кейса по психологии трейдинга, говорит он. Информация о санкциях, под влиянием которых сегодня валится рубль и российский фондовый рынок, вышла еще днем в пятницу и не произвела особого впечатления. Рубль дернулся на 20 копеек, фондовые индексы отреагировали немного больше, но тоже не радикально. Произошло это, на наш взгляд, по причинам, которые были описаны в бородатой присказке про мальчика и волков, которые сначала были вымышленными, а когда пришли настоящие волки – никто не поверил.

Рынок за несколько лет свыкся с санкциями и поначалу не оценил их важность и практическую серьезность. Не будем вдаваться в подробности, замечает эксперт, останемся на поле поведенческих финансов и выдвинем предположение, что мы накануне грандиозного движения вверх. Дело в том, что дезориентированные длительным боковиком и потерявшие много денег покупатели доллара – в этот раз НЕ купили. И не смогли поймать того тонкого и неосязаемого момента радикальной и судьбоносной смены соотношения риска и доходности. А судя по конкретике последних санкций, это действительно произошло. Теперь они будут играть в «догонялки» и загонят доллар на уровни, о которых еще вчера никто и не заикался, полагает Михаил Алтынов.

Следует также отметить, что на рынок валюты, скорее всего, повлияло не только осознание примененных США санкций само по себе, но и тот эффект, который они произвели на компании санкционного списка, в частности «Русала», который объявил о возможности «технического дефолта». Акции компании, по данным РБК, упали на 41%. Позднее «Русал» опубликовал заявление, в котором обещано, что хотя все непросто, компания будет прорываться через сложности. В целом рынок акций терял до 10%.

Валютный рынок следует оценивать в общем контексте влияния санкций и компенсирующих действий правительства РФ, глава которого Дмитрий Медведев уже объявил, что правительство предпримет в отношении компаний, подпавших под санкции, ряд мер поддержки. Но действительно, ближайшие день-два и те шаги, которые будут за это время сделаны, определят, вероятно, более долгосрочную реакцию рынков.