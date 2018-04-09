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Москва, 09.04.2018

Цены на нефть растут после падения на прошлой неделе

«Expert Online» 2018

9 апреля мировые цены на нефть демонстрируют положительную динамику. Так июньские фьючерсы на нефть марки Brent к 8:06 по московскому времени выросли на 29 центов (0,4%) дойдя до  $67,40 за баррель, передает Финмаркет. Котировки майского контракта на нефть WTI подросли на 26 центов (0,4%), сорставив $62,35 за баррель.

Однако майский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX сохранил отрицательную динамику прошлой недели и упал на $1,48 (2,3%), достигнув $62,06 за баррель.

Аналитики утверждают, что если, ориентироваться на дневную динамику стоимости нефти Brent, нужно быть готовым к снижению цен до $66.

Напомним, по итогам торгов 6 апреля стоимость июньского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне снизилась на $1,22 (1,8%) и составила $67,11 за баррель.

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