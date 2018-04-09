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Москва, 09.04.2018

В НАТО обеспокоены ядерным оружием России

«Expert Online» 2018

НАТО необходимо рассмотреть варианты сдерживания России в связи с появлением у нее модернизированного ядерного оружия. С подобным заявлением выступил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе своего визита в штаб Стратегического командования ВС США (StratCom).

Как отметил глава американского штаба Джон Хайтен, визит стал первым за последние  54 года главы НАТО в StratCom США.

Глава НАТО в свою очередь сообщил о «важности ВС США для безопасности всех стран НАТО». Также Столтенберг заявил о «растущей проблеме распространения ядерного оружия».

«После окончания холодной войны мы все думали, что ядерное сдерживание будет менее значимым, но сейчас мы видим, что оно на самом деле стало более важным», — сообщил генеральный секретарь НАТО, который также рассказал о новых проблемах у альянса «из-за растущей мощи России».

«Старые ядерные державы, в частности Россия, модернизируют ядерные возможности и в этой связи необходимо, чтобы НАТО сохранило надежные и сильные возможности сдерживания и, конечно, ядерные силы являются неотъемлемой частью надежного сдерживания для всех союзников», —  цитирует Столтенберга РИА новости.

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