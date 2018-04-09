В Польше посчитали все случаи нападений поляков на украинцев

Как сообщили в посольстве Украины в Польше за 2017 год, полицией зарегистрировано 39 нападений на граждан Украины на территории Польши. Все они произошли на почве национальной нетерпимости.

"Правоохранительные органы Польши сообщили посольству Украины в республике Польша, что в течение 2017 года полиция зарегистрировала 39 случаев нападений на граждан Украины на почве национальной нетерпимости", - сообщили в посольстве.

По свдениям укринского сайта Вести, за начало 2018 года в посольство обращений от граждан Украины, на которых было совершено нападение по национальному признаку, не поступало.

В конце февраля погранслужба Польши проводела по всей стране проверки фирм по поводу нелегального трудоустройства иностранцев. В основном это граждане Украины. Им за нелегальное трудоустройсво грозит выдворение из страны.