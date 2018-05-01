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Москва, 03.05.2018

Особенности выбора печи для бани

«Expert Online» 2018

Перед любым человеком, который решил построить баню, неизбежно возникает вопрос о выборе печи для нее.

Существует множество разновидностей печей для бани, которые различаются по целому ряду критериев. Ниже описаны важнейшие критерии выбора.

Классификация по материалу

  • Кирпичная печь. Это достаточно массивное «сооружение», вес которого может достигать 1,2 т и определяется толщиной кладки. Чтобы выдержать такой вес, требуется крепкий фундамент.
  • Металлическая печь. Она представляет собой достойную альтернативу кирпичной. Самое большое распространение получили печи из чугуна и стали.

Мощность печи

Хотя материал, из которого сделана печь, играет важную роль, все же основным критерием выбора считается ее мощность. Сформулировать универсальные требования и выразить их в цифрах невозможно. Мощность необходимо подбирать индивидуально для каждого случая. Чтобы принять правильное решение, нужно определить объем помещения.

Вид топлива

  • Электрические печи. Это наиболее популярная на сегодняшний день разновидность банных печей, что объясняется общедоступностью используемого в них источника тепла – электричества.
  • Газовые печи. Данный вид печей оснащен термостатом и газовым предохранителем. Им требуется источник газа, в качестве которого может быть использован газопровод или баллон.
  • Дровяные печи. Дрова в качестве топлива применяют с давних пор. Это очень надежный источник тепла, и работающие на нем печи пользуются чрезвычайно высокой популярностью. Они идеально подходят тем, у кого на участке нет доступа к газопроводу и случаются перебои с электричеством.
  • Комбинированные модели имеют конструкцию, позволяющую работать на двух видах топлива, к примеру, с использованием сжиженного газа и дров.

Источник пара

По данному критерию печи подразделяются на обычные и с отдельным парогенератором. Главные требования, предъявляемые к банному пару, состоят в сухости и легкости. Выработать необходимое количество такого пара могут далеко не все печи. Для решения данной проблемы используется парогенератор.

Расположение топки

По данному критерию печи подразделяются на обычные и с удлиненной топкой, которая обеспечивает возможность отапливать парилку из соседнего помещения, что повышает уровень пожарной безопасности и комфортность микроклимата бани.

Особенности прогрева помещения

Существуют холодные и горячие банные печи. У первых стенки не нагреваются выше плюс сорока пяти градусов по Цельсию. У вторых они способны разогреться до плюс ста градусов по Цельсию.

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