Особенности выбора печи для бани

Перед любым человеком, который решил построить баню, неизбежно возникает вопрос о выборе печи для нее.

Существует множество разновидностей печей для бани, которые различаются по целому ряду критериев. Ниже описаны важнейшие критерии выбора.

Классификация по материалу

Кирпичная печь. Это достаточно массивное «сооружение», вес которого может достигать 1,2 т и определяется толщиной кладки. Чтобы выдержать такой вес, требуется крепкий фундамент.

Металлическая печь. Она представляет собой достойную альтернативу кирпичной. Самое большое распространение получили печи из чугуна и стали.

Мощность печи

Хотя материал, из которого сделана печь, играет важную роль, все же основным критерием выбора считается ее мощность. Сформулировать универсальные требования и выразить их в цифрах невозможно. Мощность необходимо подбирать индивидуально для каждого случая. Чтобы принять правильное решение, нужно определить объем помещения.

Вид топлива

Электрические печи. Это наиболее популярная на сегодняшний день разновидность банных печей, что объясняется общедоступностью используемого в них источника тепла – электричества.

Газовые печи. Данный вид печей оснащен термостатом и газовым предохранителем. Им требуется источник газа, в качестве которого может быть использован газопровод или баллон.

Дровяные печи. Дрова в качестве топлива применяют с давних пор. Это очень надежный источник тепла, и работающие на нем печи пользуются чрезвычайно высокой популярностью. Они идеально подходят тем, у кого на участке нет доступа к газопроводу и случаются перебои с электричеством.

Комбинированные модели имеют конструкцию, позволяющую работать на двух видах топлива, к примеру, с использованием сжиженного газа и дров.

Источник пара

По данному критерию печи подразделяются на обычные и с отдельным парогенератором. Главные требования, предъявляемые к банному пару, состоят в сухости и легкости. Выработать необходимое количество такого пара могут далеко не все печи. Для решения данной проблемы используется парогенератор.

Расположение топки

По данному критерию печи подразделяются на обычные и с удлиненной топкой, которая обеспечивает возможность отапливать парилку из соседнего помещения, что повышает уровень пожарной безопасности и комфортность микроклимата бани.

Особенности прогрева помещения

Существуют холодные и горячие банные печи. У первых стенки не нагреваются выше плюс сорока пяти градусов по Цельсию. У вторых они способны разогреться до плюс ста градусов по Цельсию.