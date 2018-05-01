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Москва, 02.05.2018

Власти Британии ответили на вопрос, кто отравил Скрипалей

«Expert Online» 2018
  • Власти Британии ответили на вопрос, кто отравил Скрипалей
PA Images\TASS

Полиция Великобритании усилит меры безопасности в отношении бывших российских шпионов, живущих в стране. Вместе с тем, следователи до сих пор не установили, кто отравил экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Об этом сообщает Independent со ссылкой на советника по национальной безопасности Марка Сэдвилла. 

По его словам, полиция обеспечивает безопасность "всех людей, которые могут быть уязвимыми" совместно с рядом британских агентств.

На прямой вопрос, были ли установлены лица, ответственные за нападение на Скрипаля и его дочь Юлию, чиновник ответил: «Еще нет, нет».

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

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