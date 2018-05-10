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Москва, 10.05.2018

Асад ответил на оскорбление со стороны Трампа

«Expert Online» 2018

Башар Асад – президент Сирии ответил главе Белого дома Дональду Трампа, который ранее назвал его «животным».

По словам, сирийского лидера, ему всё равно, что думает и говорит о нём Трамп, передаёт агентство SANA.

При этом он пояснил, что занимается ситуацией как политик, как президент.

«Это не касается меня лично. Важно то, как что-то сказывается на моей стране, на войне, на террористах и атмосфере, в которой мы живём», – резюмировал Асад, добавив, что не считает, что язык, который использует Трамп, представляет всю американскую культуру, и добавил, что Трамп высказывает своё мнение в открытой форме.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что «животное Асад» ответит за «организацию химатаки в Восточной Гуте».

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