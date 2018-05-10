Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 10.05.2018

Дворковичу предложено возглавить фонд «Сколково»

«Expert Online» 2018

Исполняющий обязанности вице-премьера Аркадий Дворкович может возглавить фонд «Сколково», сообщают «Ведомости». О новом предложении  изданию рассказали источники в аппарате правительства, а также из окружения Дворковича.

Информацию подтвердил человек, которому о предложении, поступившему от премьера Медведева рассказал сам Дворкович. Отмечается также, что имени Дворковича не оказалось в списке кандидатов в вице-премьеры, который предложил Дмитрий Медведев.

Напомним, фонд «Сколково» создавался во время президентства Медведева. Бессменным руководителем фонда с момента создания был владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, в чью сферу ответственности входит  координация работы с госорганами и определение направления развития «Сколково».

 

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Новая жизнь постолимпийских территорий: город будущего в Имеретинке

    Градостроительный проект «Имеретинка 2.0» в Сочи изменит наше представление о современном жилье

    Рассрочка завоевывает рынок

    На рынке карт рассрочки появляется все больше игроков, включая такого тяжеловеса, как Альфа-Банк. Усиливающаяся конкуренция делает условия по картам рассрочек все более выгодными

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: «это уже перебор»
      Курс доллара: «это уже перебор»
    2. Аналитики объяснили «странное» поведение курса доллара
      Аналитики объяснили «странное» поведение курса доллара
    3. У России появился новый опасный конкурент на газовом рынке Европы
      У России появился новый опасный конкурент на газовом рынке Европы