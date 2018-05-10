Дворковичу предложено возглавить фонд «Сколково»

Исполняющий обязанности вице-премьера Аркадий Дворкович может возглавить фонд «Сколково», сообщают «Ведомости». О новом предложении изданию рассказали источники в аппарате правительства, а также из окружения Дворковича.

Информацию подтвердил человек, которому о предложении, поступившему от премьера Медведева рассказал сам Дворкович. Отмечается также, что имени Дворковича не оказалось в списке кандидатов в вице-премьеры, который предложил Дмитрий Медведев.

Напомним, фонд «Сколково» создавался во время президентства Медведева. Бессменным руководителем фонда с момента создания был владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, в чью сферу ответственности входит координация работы с госорганами и определение направления развития «Сколково».