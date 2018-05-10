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Москва, 10.05.2018

Ford запускает испытания первого в мире серийного гибридного фургона Transit Custom PHEV в Валенсии

«Expert Online» 2018
  • Ford запускает испытания первого в мире серийного гибридного фургона Transit Custom PHEV в Валенсии

Для фургонов городские условия — одни из самых сложных: они связаны с различными проблемами в перевозке людей, поставке товаров и оказании услуг. Сегодня компания Ford, которая уже исследует возможности для улучшения условий транспортировки с помощью подзаряжаемых от электросети гибридных коммерческих автомобилей в Лондоне, объявила о начале испытаний в Валенсии (Испания).

Сотрудничество подразделения «умной» мобильности Ford Smart Mobility, регионального правительства Валенсии и администрации города Валенсии позволит изучить, как автопарк «подключаемых» гибридных фургонов Transit Custom улучшит экологические показатели и производительность в регионе.

«Ford стремится решить проблемы в сфере городских перевозок, включая транспортировку пассажиров и поставку товаров и услуг, используя инновации и технологии, — говорит Стивен Армстронг, президент и исполнительный директор Ford в странах Европы, Ближнего Востока и Африки. — Не существует двух одинаковых городов, поэтому очень важно изучить проблему мобильности с учётом самых разных факторов. Исследования в Валенсии помогут нам лучше понять преимущества, которые могут обеспечить небольшие и средние по размеру автопарки, работающие в основном за счёт электроэнергии». 

Партнёрство Ford с правительством Валенсии и руководством города Валенсии не только дополняет тестирование, которое уже проводится в Лондоне, но также является частью инвестиционной программы Ford, в рамках которой планируются вложения около 11 млрд долларов США в разработку электрифицированных автомобилей. К 2022 году портфолио компании будет включать в себя 40 моделей с электроприводом по всему миру, в том числе 16 полностью электрических автомобилей с питанием исключительно от аккумуляторов.

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Основная цель испытаний в испанском городе — оценить преимущества использования небольших и средних автопарков гибридов Transit Custom, которые работают исключительно на электродвигателе с нулевыми выбросами. Расчетный пробег без подзарядки – более 50 километров (31 миля), причем удостоенный наград 1,0-литровый бензиновый двигатель EcoBoost позволяет увеличить запас хода и устранить связанные с этим опасения, обеспечивая подзарядку литий-ионных аккумуляторов в случае более длительных поездок*.

Двадцать гибридных фургонов Transit Custom, оснащённых телематической системой для сбора данных о финансовых, эксплуатационных и экологических показателях, а также технологией геозонирования, которая позволяет автоматически изменять настройки на основе текущего местоположения фургона, уже используются в Лондоне. Проект 12-месячных испытаний в условиях реальной эксплуатации запущен ранее в этом году компанией Ford в сотрудничестве с Департаментом транспорта Лондона и корпоративными клиентами компании: от лондонской полиции до курьерских служб и строительных фирм.

* Официально омологированные показатели эффективности использования топлива и выбросов CO2 будут опубликованы ближе к дате продажи

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