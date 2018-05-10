Слишком открытые акционерные общества

Как и во времена СССР, поставки российских предприятий и их экономическое положение могут стать «закрытой» информацией, чтобы не подвергать соответствующие предприятия опасности санкций. Тогда это касалось всех, теперь может коснуться многих. Соответствующую законодательную инициативу опубликовало Минэкономразвития.

Право не раскрывать предусмотренную законами «О государственной регистрации юридических лиц», «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной ответственностью» информацию может получить российский бизнес, если будут приняты подготовленные Минэкономразвития законодательные поправки. Смысл их, по сообщению «Коммерсанта», в том, «чтобы страны, вводящие санкции против России, не могли использовать публичную информацию для выявления лиц, совершающих сделки с российскими компаниями из санкционных списков». В результате уже, не дожидаясь изменения правового режима, была закрыта информация о поставщиках этих предприятий и крупных сделках. Это произошло в результате шагов, предпринятых правительством еще осенью в отношении, в частности, предприятий ВПК.

На этот раз решено внедрить новый режим защиты информации на уровне законодательства. Поправки разработаны во исполнение поручения правительства от 17 апреля 2018 года ДМ-П13-15пр, то есть буквально через 10 дней после применения в отношении РФ новых американских санкций.

В частности, уточняет сетевое издание «Финмаркет», предлагается изменить статью 2.2 закона «Об акционерных обществах», которая обязывает компании раскрывать крупные сделки и (или) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация, обладающая определенными характеристиками, способна действовать как раздражительный фактор на госведомства США, готовящие санкционные списки, соглашается исполнительный директор HEADS Consulting Никита Куликов. Но в то же время попытка сокрыть информацию, не афишируя ее, может и не возыметь необходимого эффекта, так как тот, кто реально захочет её узнать, вряд ли ограничится только сбором публичных данных.

К тому же, добавляет эксперт, необходимо не забывать про права акционеров, которые, при их желании, должны получать полную информацию о действиях компании совладельцами которой они являются. А акционеры у компаний могут быть не только российские, но и иностранные, и тогда смысла в данной защите информации не будет никакого. Но с другой стороны, уверен Куликов, такое сокрытие информации может оказаться меньшим злом по сравнению с попаданием компании в санкционный список. И следовательно, как превентивная мера, работающая в качестве первого барьера по отсечению нежелательной утечки информации и сдерживающая раздражительный фактор, данный подход может до определенного времени работать.

«Может возникнуть вопрос, насколько вообще это справедливо, что одним компаниям могут позволить игнорировать требования закона, а другим нет?» — говорит партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Но никакой несправедливости тут нет, уверен юрист. Данные поправки в законы нацелены только на защиту со стороны государства компаний, которые с государством прежде всего и работают. Санкции запада нацелены на деструкцию работы экономики государства и ее ослабление.

Многие фирмы боятся последствий санкций, и государство только в этой части позволяет не раскрывать информацию. Тем, кто не вступает в соответствующие правоотношения, таких гарантий не предоставляется. Поэтому, отмечает Дмитрий Горбунов, бизнес сам делает выбор для себя: работать с санкционным сектором и получать преференции или оставаться в стороне и действовать на общих основаниях. Еще один вопрос, касается того, насколько серьезно придется изменить законодательство для того для борьбы с санкциями? Но серьезных изменений, по его мнению, законодательство не требует, поскольку фундаментальных основ права в нем не затрагивается.

Тем не менее, следует отметить объективное значение фактора раскрытия информации в современной экономической деятельности. Как принцип и как практика это характерно для открытого (публичного) акционерного общества. Открытая информация о хозяйственном обороте, о сделках и контрактах также является нормой в условиях, когда финансирование привлекается с рынка, а организация закупок и сбыта предполагает широкое информирование потенциальных поставщиков и покупателей. В значительной части случаев законодательство предусматривет открытые конкурсы. Таким образом, можно предположить достаточно значительное влияние законодательной инициативы МЭР как на правовые, так и на экономические основы деятельности предприятий с госучастием и частного бизнеса.

Это способно вызвать некое отторжения, как признак более значительного влияния санкций на российскую экономику, чем следует допустить правительству. С другой стороны, возможно, сугубо прагматичные соображения в этом вопросе важнее.