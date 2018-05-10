Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 10.05.2018

Курс доллара упал ниже 62 рублей

«Expert Online» 2018

Американская и европейская валюты продолжают снижаться на торгах Московской биржи.

Так, курс доллара США упал ниже 62 руб. впервые с 28 апреля, составив 61,97 руб., опустившись на 1,26 руб. к уровню закрытия предыдущего торгового дня и на 1,04 руб. к курсу, установленному Банком России на сегодня.

Евро торгуется на минимальных уровнях с 9 апреля – по 73,65 руб., что на 1,36 руб. ниже уровня предыдущего закрытия и на 1,39 руб. ниже официального курса

Таким образом, нацвалюта заметно повышается к доллару и евро, отыгрывая скачок цен на «чёрное золото» из-за обострения геополитической напряженности вокруг Ирана.

Напомним, конфликт между Израилем и Ираном, а также решение США выйти из соглашения по ядерной программе Ирана привели к усилению роста на рынке энергоносителей. При этом стоимость нефти эталонных марок продолжает повышаться, хотя и уменьшила скорость роста, в ходе торгов в четверг.

Ранее сообщалось, что курс рубля резко подорожал в четверг на фоне роста нефти из-за решения Вашингтона выйти из ядерной сделки с Ираном. К 11:00 мск рубль подорожал на 70 коп. до отметки 62,52 руб. за доллар, что на 1,11% лучше последних котировок вторника.

Поддержкой рублю выступает также попытки восстановления валют-аналогов на форексе против повсеместно дорожавшего последнее время доллара, а негативным же фактором остается покупка валюты Центробанком для Минфина.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Новая жизнь постолимпийских территорий: город будущего в Имеретинке

    Градостроительный проект «Имеретинка 2.0» в Сочи изменит наше представление о современном жилье

    Рассрочка завоевывает рынок

    На рынке карт рассрочки появляется все больше игроков, включая такого тяжеловеса, как Альфа-Банк. Усиливающаяся конкуренция делает условия по картам рассрочек все более выгодными

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: «это уже перебор»
      Курс доллара: «это уже перебор»
    2. Аналитики объяснили «странное» поведение курса доллара
      Аналитики объяснили «странное» поведение курса доллара
    3. У России появился новый опасный конкурент на газовом рынке Европы
      У России появился новый опасный конкурент на газовом рынке Европы