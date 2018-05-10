Лавров рассказал, почему «Северный поток-2» выгоден Европе

Сергей Лавров – исполняющий обязанности главы российского внешнеполитического ведомства – рассказал, почему реализация проекта «Северный поток-2» выгодна для Европы.

По его мнению, с введением в эксплуатацию трубопровода европейские потребители будут платить за газ значительно дешевле.

Об этом Лавром заявил в ходе совместной пресс-конференции с германским коллегой Хайко Маасом. При этом он напомнил, что российская сторона неоднократно заявляла, что не против того, чтобы сохранить «определённый объём транзита через Украину», передаёт RT.

Кроме того, он подчеркнул, что главное, чтобы это было экономически обоснованно, а не политически навязано.

«И мы к таким консультациям с украинской стороной готовы. Мы сегодня об этом сказали нашим германским коллегам. Нет никаких сомнений в том, что «Северный поток -2» необходим. Это экономически абсолютно оправданный и выгодный для Европы проект. Достаточно упомянуть, что протяжённость трубы будет, по-моему, в два раза короче, чем труба, которая сейчас доходит до Германии через Украину, и стоимость транзита будет в полтора раза дешевле, нежели нынешняя. Так что выгода для европейских потребителей абсолютно очевидна», – резюмировал исполняющий обязанности министра иностранных дел России.

Ранее сообщалось, что ещё перед встречей с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в конце апреля 2018 года федеральный канцлер Германии Ангела Меркель приняла решение по «Северному потоку-2».

«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1,2 тыс. км. По пропускной способности и протяжённости соответствует действующему газопроводу.

В США считают, что ущерб, который будет нанесён Украине после запуска «Северного потока-2» приведёт к критической разбалансировке государственного бюджета «незалежной», после чего её экономика рухнет.