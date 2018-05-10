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Москва, 10.05.2018

Мосгорсуд подтвердил приговор Никите Белых по делу о коррупции

«Expert Online» 2018

Мосгорсуд признал законным обвинительный приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, осужденному на восемь лет колонии и штрафу в размере более 48 млн рублей за получение взятки.

Таким образом, приговор оставлен в силе за исключением одного пункта: из него убрали запрет занимать должности в образовательных структурах в течение трёх лет, передаёт ТАСС.

После оглашения решения суда Белых сказал, что, «к сожалению, понимает его смысл». В свою очередь супруга осужденного Екатерина Рейферт пообещала навестить его в СИЗО в ближайшее время.

Напомним, экс-губернатор Кировской области Никита Белых в феврале 2018 года был приговорён к восьми годам колонии строгого режима за получение взяток в особо крупном размере.

В деле фигурировали три эпизода на общую сумму в 600 тыс. евро. Суд также оштрафовал бывшего губернатора на 48,2 миллиона рублей (двукратный размер полученной взятки). При этом экс-губернатору учтён срок отбывания наказания с момента задержания в июне 2016 года, его имущество по-прежнему остается под арестом – оно будет обращено в доход государства в счет уплаты штрафа.

Свою вину бывший чиновник до сих пор отрицает.

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