«Нафтогаз» утверждает, что суд в Гааге присудил России новый штраф из-за Крыма

Украинский «Нафтогаз» утверждает, что суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсации компаниям Украины из-за их потерь активов в Крыму. «Суд в Гааге обязал Россию заплатить инвесторам Украины за аннексию Крыма»,— сообщается в соцсети компании Twitter. Другие подробности «Нафтогаз» не приводит.

Разбирательство в Постоянном третейском суде началось в октябре 2016 года. Инициаторами выступили «Нафтогаз» и его дочерние предприятия. «Дочки» и компания потребовали восемь миллиардов долларов в качестве компенсации за утрату активов в Крыму.

Как сообщает украинское УНИАН, речь может идти о требовании возместить 159 миллионов долларов, по решению арбитража от 2 мая. По данным СМИ, в постановлении указано, что «Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов начиная с 21 марта 2014 года». Также агентство сообщает, что иск к России подавали 18 украинских компаний и одно физическое лицо.

Напомним, Крым воссоединился с Россией по результатам общенародного референдума на полуострове в марте 2014 года.