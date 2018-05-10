Новые композиции Ди Меолы, а также композиции Пьяццоллы, Леннона- Макартни

20 мая 2018 года в Московском Доме музыки состоится долгожданный концерт гениального, виртуозного мультиинструменталиста, композитора и аранжировщика, одного из наиболее влиятельных гитаристов в мире и живой легенды Эл Ди Меолы в рамках его нового мирового тура «OPUS». Релиз одноименного альбома запланирован на 23 февраля.

«В моем новом студийном альбоме «OPUS» я хотел бы продолжить свои навыки как композитора, поскольку я думаю, что эволюция этой части моей персоны должна обозначить меня больше как композитора-гитариста, чем гитариста-композитора», – говорит Ди Меола, – «в то же время этот альбом также знаменует новую эру в моей жизни. Впервые в своей жизни я написал музыку, будучи счастливым. Я в прекрасных отношениях со своей женой, у меня есть чудесная дочь и красивая семья, которая вдохновляет меня каждый день. Я верю, что это проявляется в моей музыке.»

Поражающее мастерство в сочетании с провокационными лирическими мелодиями, изысканным звучанием, а также непринужденным смешением фьюжн, латино- и джипси-джаза, джаз-рока, фламенко и арабской музыки – визитная карточка этого американского гитариста-виртуоза. В 2009 году Эл Ди Меола был включён журналом Classic Rock в список величайших гитаристов всех времён. На его счету престижные награды журналов Record World Magazine и Guitar Player Magazine, Tomasa Edisona и немецкой Echo, 14 раз признавался лучшим гитаристом и лучшим джазовым гитаристом мира. Более 20 его дисков разошлись «золотым тиражом» во всем мире. Альбомы Эл Ди Меолы семь раз становились гитарными альбомами года, и трижды он получал премии за лучший альбом в составе гитарного трио Эл Ди Меола, Пако де Лусия и Джон Маклафлин.

Несмотря на богатую захватывающими музыкальными моментами и невероятными работами карьеру, которая длится более четырех десятилетий, Эл Ди Меола попрежнему бросает вызов себе, продвигая свою музыку к новым границам, но с более расслабленным взглядом на окружающую действительность. За последние несколько лет он на самом деле буквально начал все заново, переосмысляя себя как в личной жизни, так и в творчестве. Уникальный концерт, где истинный мастер откроется для вас с новой, совершенно потрясающей стороны, только 20 мая в Москве!

В продаже появились билеты категории ВИП Meet&Greet, в который входит билет на сам концерт, возможность сфотографироваться с музыкантом, взять автограф и задать Эл Ди Меоле несколько вопросов лично. Количество билетов строго ограничено!