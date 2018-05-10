Первая кровь торговой войны

В истории всех войн всегда отмечают первых жертв. Наиболее вероятной первой крупной жертвой торговой войны между Америкой и Китаем, похоже, стал китайский IT-гигант ZTE. Вашингтон запретил американским высокотехнологическим компаниям продавать свою продукцию изготовителю телекоммуникационного оборудования из Поднебесной.

В заявлении компании ZTE, одного из мировых лидеров на рынке телекоммуникационного оборудования, распространенном на гонконгской бирже, говорится о прекращении основной операционной деятельности. Заявление гиганта из Шэньчжэня последовало менее чем через месяц после того, как американские власти запретили своим компаниям продавать ZTE в течение семи лет аппаратное и программное обеспечение и детали, т.е. фактически перекрыл канал поставок. Таким образом, ZTE, судя по всему, можно признать первой крупной жертвой начинающейся торговой войны между США и КНР.

В заявлении ZTE говорится, что компания поддерживает «достаточные денежные потоки» и «энергично общается» с американскими властями. Китайцы просят Вашингтон отменить или изменить распоряжение о запрете. Его подготовило Министерство торговли США, которое считает, что китайцы нарушили условия урегулирования предыдущего конфликта, связанного с незаконными продажами ZTE телефонов и оборудования Ирану.

В Китае ZTE называют Zhongxing, что в переводе значит «Китай процветает». Компания действительно очень успешно действует в Африке, на Ближнем Востоке и до последнего времени в США, где она уступала по продажам смартфонов лишь Apple, Samsung и LG. Но главным для процветания изготовителя телекоммуникационного оборудования является даже не американский рынок, а поставки из-за океана запчастей и программного обеспечения, которые как раз и пресек Минторговли США. Достаточно сказать, что чипы калифорнийской компании Qualcomm используются более чем в половине телефонов, изготовленных ZTE в целом, и во всех телефонах ZTE, продаваемых в Америке.

«Воздействие и последствия этого шага огромны,- комментирует ситуацию аналитик-исследователь гонконгской финансовой компании Counterpoint Research Флора Тан.- Без поставщиков из Америки китайцы фактически не в состоянии собирать свои телефоны».

По словам Тан, ZTE, конечно, может перейти на других поставщиков, но во-первых, их еще нужно найти, а во-вторых, замена дизайна на новых телефонах и неизбежное тестирование потребуют немало времени и средств.

Сегодня на сайтах онлайновских магазинов ZTE и главных электронных торговых платформах появилась надпись «В процессе изготовления», а официальный канал китайской компании на Tmall, владельцем которой является Alibaba, поставил снимок, на котором гребцы гребут на лодке с головой дракона, и дал к нему надпись: «Весна используется для борьбы». Этот лозунг президент КНР Си Цзиньпин в 2013 году использовал в одной своей речи.

Китайская пресса пишет, что сотрудникам компании, приходящим на работу в Шэньчжэне, особенно нечего делать. О прекращении работы в сборочных цехах пишет и New York Times, ссылаясь на свидетельства самих сотрудников ZTE. Вместо своей основной работы они сейчас проходят курсы переподготовки, спят и отдыхают в своих комнатах в общежитии.

Продукцию ZTE пока еще можно купить, но только на средних и маленьких электронных торговых платформах, таких, как, например, JD.com, а также в «физических» магазинах.

Запрет на сотрудничество с ZTE, которая одной из первых китайских компаний добилась успехов за рубежом, наглядное доказательство роста напряженности в торговых отношениях между Вашингтоном и Пекином.

В Министерстве торговли КНР заявили, что его сотрудники, участвовавшие в переговорах с американской делегацией в Пекине на прошлой неделе, замолвили словечко и о ZTE, но не добились никаких результатов.

«Странно,- удивляется Тан.- Это общенациональная проблема. Мы считали, что китайское правительство сумеет помочь ZTE».