Трамп сделал России большой подарок

Решение Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном стало большим подарком для России и Саудовской Аравии, у которых теперь появились новые возможности добиться своих целей на нефтяном рынке, говорится в аналитической статье CNBC. Эр-Рияд заявил уже о готовности удовлетворить мировой спрос на нефть, если обещанные Трампом санкции против Ирана приведут к ее дефициту. Аналитики отмечают, что Россия также примет непосредственное участие в регулировании нефтяного баланса, и в итоге мир должен привыкать к более высоким ценам.

Нефть марки Brent уже подскочила на 3% после объявления о разрыве сделки с Ираном, протестировав уровень 77 долл за баррель. Аналитики прогнозируют, что на фоне слабых данных по запасам в США котировки нефти выйдут в этом году на уровень 80 долл.

Более высокая цена на нефть является плюсом для Саудовской Аравии, которая, по мнению аналитиков, хочет видеть более устойчивый рынок по более высокой цене, чтобы выгодно разместить акции государственного нефтяного гиганта Saudi Aramco и решитьь свои задачи по диверсификации экономики.

«Я думаю, что саудиты позволят котировкам выйти в диапазон 80-85 долл за баррель», - прогнозирует эксперт аналитической компании Again Capital Джон Килдуфф.

В свою очередь США предпринимают усилия, чтобы сдержать рост цен. Глава американского минфина Стивен Мнучин во вторник обратился с этой целью за помощью к нефтедобывающим странам-союзникам. Но на этот раз Вашингтону будет сложно решить эту задачу, отмечает издание.

Эр-Рияд, по всей видимости, не намерен помогать США.

По словам главы отдела исследований сырьевых рынков Citigroup Эдварда Морса, Саудовская Аравия не пойдет на возмещение потерь от иранской нефти, даже если бы Россия решила бы увеличить собственные поставки. По его словам, Москва не очень заинтересована в слишком высоких ценах на нефть, так как это приведет к чрезмерному укреплению рубля.

В любом случае, по оценке Citigroup, санкции США в отношении Ирана добавят к ценам на нефть около 10 долларов за баррель. Однако повышение котировок не произойдет, если Саудовская Аравия и Россия увеличат собственные поставки.