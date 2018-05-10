Путин подписал указ о праздновании 75-летия Победы в ВОВ

Не успел отгреметь праздничный салют в честь 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, как на официальном портале правовой информации появился документ за подписью президента Владимира Путина о подготовке празднования 75-й годовщины этого исторического события.

В документе отмечается, что основные функции по подготовке всех праздничных мероприятий возлагаются на организационный комитет «Победа», который займется координацией действий федеральных органов.

В соавторстве с правительством РФ оргкомитет должен за три месяца подготовить план основных праздничных мероприятий, в том числе с участием глав иностранных государств. Министерство иностранных дел, со своей стороны, обеспечит политико-дипломатическое содействие, передает РИА новости.

Помимо этого президент поручил правительству провести мониторинг социально-экономического положения ветеранов и максимально повысить его.

Уточняется, что власти на всех уровнях обязаны обеспечить ветеранов всесторонней социальной поддержкой. Также в ведение органов исполнительной власти, как региональной, так и федеральной, входит содержание воинских захоронений и мемориальных комплексов, а также содействие поиску и захоронению останков погибших воинов.

Напомним, семидесятипятилетие Победы будет отмечаться в 2020 году.