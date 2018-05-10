Рубль перешел в решительное контрнаступление

Курс рубля резко подорожал в четверг на фоне роста нефти из-за решения Вашингтона выйти из ядерной сделки с Ираном.

К 11.00 мск рубль подорожал на 70 копеек до отметки 62,52 за доллар, что на 1,11% лучше последних котировок вторника.

Поддержкой рублю выступает также попытки восстановления валют-аналогов на форексе против повсеместно дорожавшего последнее время доллара, а негативным же фактором остается покупка валюты Центробанком для Минфина, отмечает Рейтер.

С сегодняшнего дня и по 8 июня Центробанк будет покупать валюту на 16,1 миллиарда рублей в день из выделенных на этот период 322,8 миллиарда рублей Минфином в рамках дополнительных нефтегазовых доходов бюджета.

В фокусе внимания сегодняшняя публикация в 15.30 МСК данных о потребительских ценах в США за апрель - сигналы об ускорении инфляции могут возобновить ралли доллара и оказать давление на ЕМ-валюты.

Пара евро/рубль находится у отметки 74,12, прибавляя 88 копеек и здесь рубль также показывает укрепление на 1,17%.

Марка Brent в среду достигла отметки $78 за баррель впервые с ноября 2014 года, а сейчас она торгуется вблизи отметки $77,75.

Нефть дорожает, поскольку инвесторы ожидают, что выход США из ядерной сделки с Ираном увеличит риски конфликта на Ближнем Востоке и приведет к сокращению мировых поставок нефти.