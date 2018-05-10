Сотрудники ФСБ проводят обыски у главы Северо-Западного управления Ростехнадзора

В здании Северо-западного Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), а также по месту жительства главы службы Григория Сабликова походят обыски.

Следственные действия проводят сотрудники ФСБ, передаёт РИА Новости.

При этом в ведомстве отмечают, что в Управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтверждают факт участия своих сотрудников в проходящих мероприятиях, однако пока не комментируют их цель и результаты.

Согласно предварительной информации, следственные действия связаны с расследованием по делу о хищении 4 млрд рублей у строительных саморегулируемых организаций Северной столицы.

Ростехнадзор – Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Является федеральным органом исполнительной власти, находится в ведении Правительства Российской Федерации.

Осуществляет функции по контролю и надзору в сфере технологического и атомного надзора, безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности, безопасности при использовании атомной энергии (за исключением деятельности по разработке, изготовлению, испытанию, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения), безопасности электрических и тепловых установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей), безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений), безопасности производства, хранения и применения взрывчатых материалов промышленного назначения. Выработка и реализация государственной политики и нормативно-правового регулирования в установленной сфере деятельности.

Ростехнадзор в рамках своей компетенции также осуществляет Государственный строительный надзор.