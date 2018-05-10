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Москва, 10.05.2018

США ввели санкции против оборонных предприятий России

«Expert Online» 2018

Вашингтон ввел санкции против ряда иностранных физических и юридических лиц за нарушение национального законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения, сообщается в Федеральном реестре США, пишут «Ведомости». Речь идет о сотрудничестве в этой области с Ираном, Северной Кореей и Сирией.

Из российских организаций под санкции попали 11-й учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, 18-й ЦНИИ Минобороны в Москве и Курске, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 183-й зенитный ракетный полк  в Калининграде, который  оснащен ЗРС С-400. Также в список включены  Научно-производственный концерн «Барл», который разрабатывал спутник для Ирана и главное управление Генерального штаба. Всего в новый  санкционный список включено 28 структур и организаций. 

Отмечается, что всем американским федеральным органам запрещаются любые коммерческие контракты с данными структурами, а также передавать им вооружение или продукцию из списка оборонного значения США.

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