США ввели санкции против оборонных предприятий России

Вашингтон ввел санкции против ряда иностранных физических и юридических лиц за нарушение национального законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения, сообщается в Федеральном реестре США, пишут «Ведомости». Речь идет о сотрудничестве в этой области с Ираном, Северной Кореей и Сирией.

Из российских организаций под санкции попали 11-й учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, 18-й ЦНИИ Минобороны в Москве и Курске, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 183-й зенитный ракетный полк в Калининграде, который оснащен ЗРС С-400. Также в список включены Научно-производственный концерн «Барл», который разрабатывал спутник для Ирана и главное управление Генерального штаба. Всего в новый санкционный список включено 28 структур и организаций.

Отмечается, что всем американским федеральным органам запрещаются любые коммерческие контракты с данными структурами, а также передавать им вооружение или продукцию из списка оборонного значения США.