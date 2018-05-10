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Москва, 10.05.2018

Стали известны истинные цели торгового противостояния США с Россией, Китаем и Индией

«Expert Online» 2018

США втянулись в очередное торговое противостояние на этот раз с Индией. Данный процесс можно рассматривать, как попытку расколоть и расшатать БРИКС, предполагает старший научный сотрудник Центра экономических исследований РИСИ Николай Трошин.

«Для США в данном случае первичными являются собственные экономические интересы. В случае с Индией речь идет о защите собственных интересов с одной стороны, и оказании давления на Дели с другой», - считает эксперт издания «Экономика сегодня», который сообщил, что ранее минсельхоз США  пожаловался на Дели в ВТО, обвинив его в значительном занижении сведений о поддержке рыночных цен на рис и пшеницу.

Как считает Трошин, в данном случае, как и в случае противоречий с Китаем и Россией нет реальных оснований, кроме стремления заставить Индию действовать в интересах американской экономики и внести сумятицу в ряды БРИКС.

«США не впервые за последнее время явно нарушают правила ВТО и нормы международной торговли», - продолжил Трошин. Он напомнил о случаях с бесконечными санкциями против России, отказе президента Трампа от участия Транстихоокеанском партнерстве, заградительных пошлинах на сталь и алюминий, а также  торговых ограничениях в адрес Китая.

Эксперт уверен, что стремление включить Индию в сферу своего влияния в Тихоокеанском регионе «вполне в духе США». Тем самым американцы пытаются ослабить позиции БРИКС.

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