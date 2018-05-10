Трамп и Ким Чен Ын встретятся в Сингапуре

Президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын проведут переговоры в Сингапуре, сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации Белого дома. Чиновники уже получили соответствующие распоряжения и инструкции по подготовке встречи. В ближайшие дни Вашингтон должен официально объявить о месте и времени переговоров Трампа с Ким Чен Ыном.

Город для исторической встречи выбран неслучайно. С одной стороны, у Сингапура давние связи с США, а с другой, в городе есть посольство Северной Кореи.

США ранее отвергли вариант встречи Трампа и Ким Чен Ына в пограничном Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Республикой Корея.

Напомним, ранее в Северной Корее побывал с визитом госсекретарь США Майкл Помпео, который обсудил с северокорейским лидером детали встречи и передал ему устное сообщение от Трампа.

Поездка Помпео в Северную Корею дала положительные результаты в виде освобождения трех американских граждан, которые отбывали наказание в северокорейских трудовых лагерях.