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Москва, 10.05.2018

Трамп и Ким Чен Ын встретятся в Сингапуре

«Expert Online» 2018

Президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын проведут переговоры в Сингапуре, сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации Белого дома. Чиновники уже получили соответствующие распоряжения и инструкции по подготовке встречи. В ближайшие дни Вашингтон должен официально объявить о месте и времени переговоров Трампа с Ким Чен Ыном.

Город для исторической встречи выбран неслучайно. С одной стороны, у Сингапура давние связи с США, а с другой, в городе есть посольство Северной Кореи.

США ранее отвергли вариант встречи Трампа и Ким Чен Ына в пограничном Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Республикой Корея.

Напомним, ранее в Северной Корее побывал с визитом госсекретарь США Майкл Помпео, который  обсудил с  северокорейским лидером детали встречи и передал ему устное сообщение от Трампа.

Поездка Помпео в Северную Корею дала положительные результаты в виде освобождения трех американских граждан, которые отбывали наказание в северокорейских трудовых лагерях.

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