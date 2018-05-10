Трамп назвал дату встречи с Ким Чен Ыном

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал дату встречи лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По его словам переговоры пройдут 12 июня в Сингапуре.

«Долгожданная встреча между Ким Чен Ыном и мной состоится в Сингапуре 12 июня, – написал американский лидер в своём микроблоге в Twitter. – Мы оба будем стараться сделать её особенным моментом для мира во всем мире!».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын проведут переговоры в Сингапуре.

Такую информацию сегодня распространил телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации Белого дома. При этом отмечалось, что чиновники уже получили соответствующие распоряжения и инструкции по подготовке встречи.

Кроме того, подчёркивалось, что город для исторической встречи выбран неслучайно. С одной стороны, у Сингапура давние связи с США, а с другой, здесь есть посольство КНДР.