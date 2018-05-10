Цены на нефть показали максимум с декабря 2014 года

Мировые цены на нефть сегодня 10 мая достигли максимального уровня с ноября 2014 года. Аналитики отмечают, что рост произошел на новостях о решении американского президента Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном. Кроме того, президент США заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

По состоянию на 08.08 по московскому времени стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,73%, достигнув показателя 77,78 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,77% , подобравшись к отметке в 71,69 доллара за баррель.

Отмечается, что за новыми санкциями против Ирана может последовать сокращение запасов нефти в мире. Как сообщает Reuter, на Иран сегодня приходится около 4% глобального предложения на рынке нефти.

По прогнозам аналитиков Goldman Sachs летом стоимость нефти марки Brent может достигнуть 82,5 доллара за баррель из-за «высокого уровеня эффективности» санкции США против Ирана.

Также новости о сокращении запасов нефти в Америке на 2,2 миллиона баррелей, или на 0,5% — до 433,8 миллиона баррелей за неделю сыграли свою роль в росте цены на нефть.