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Москва, 10.05.2018

Цены на нефть показали максимум с декабря 2014 года

«Expert Online» 2018

Мировые цены на нефть сегодня 10 мая достигли максимального уровня с ноября 2014 года. Аналитики отмечают, что рост произошел  на новостях о  решении американского президента Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном. Кроме того, президент США заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

По состоянию на 08.08 по московскому времени стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent  выросла на 0,73%, достигнув показателя 77,78 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,77% , подобравшись к отметке в  71,69 доллара за баррель.

Отмечается, что за новыми санкциями против Ирана может последовать сокращение запасов нефти в мире. Как сообщает Reuter, на Иран сегодня приходится около 4% глобального предложения на рынке нефти.

По прогнозам аналитиков Goldman Sachs летом стоимость нефти марки Brent может  достигнуть 82,5 доллара за баррель из-за «высокого уровеня эффективности» санкции США против Ирана.

Также новости о сокращении запасов нефти в Америке на 2,2 миллиона баррелей, или на 0,5% — до 433,8 миллиона баррелей за неделю сыграли свою роль в росте цены на нефть.

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