Украинские националисты громят телеканал «Интер»

В Киеве украинские националисты уже вторые сутки пикетируют телеканал «Интер», а также предполагаемый дом одного из его совладельцев, депутата Верховной рады от «Оппозиционного блока» Сергея Левочкина.

Радикалы возмущены тем, что накануне «Интер» в своём эфире позволил показать концерт, посвящённый празднованию Дню Победы.

В ходе концерта его ведущие напомнили, что от рук захватчиков в годы Великой Отечественной войны погибли 8 млн украинцев, и призвали не называть улицы украинских городов именами фашистов.



В ответ националисты устроили беспорядки у здания телеканала, потребовав не пускать в эфир «пропагандистский контент». Однако концерт был показан в полном объёме. Тогда радикалы заявили, что будут пикетировать дом Левочкина, которого они считают заказчиком концерта, передаёт РИА Новости.

Уже 10 мая группа агрессивно настроенных националистов приехала к предполагаемому дому Левочкина. По дороге они жгли файеры и выкрикивали антироссийские лозунги.

Когда националисты попытались подойти ближе к дому, бойцы Нацгвардии применили слезоточивый газ и шумовые гранаты. Но и это не остановило озверевших молодчиков – они перелезли через забор и стали громить всё, что попадалось им на пути. При этом отмечается, что на большинстве националистов надеты балаклавы.

Среди них замечены представители партии «Национальный корпус», которая была создана на базе батальона «Азов» (против этого батальона в РФ возбуждено уголовное дело) и «Национальных дружин», а также националистической партии «Свобода».

«Интер» — украинский общенациональный телеканал, начавший вещание 20 октября 1996 года. По результатам 2017 года доля телеканала «Интер» составила 9,69%(по аудитории 18+) и 6,9% (по аудитории 18-54).

Представители телеканала регулярно заявляют о беспрецедентном политическом давлении, в частности со стороны радикально настроенных группировок, бойцов батальонов «Донбасс», «Айдар», «Святая Мария» и членов организации «Украина — это мы»

2 июня 2016 года четверо неизвестных в масках подожгли вход в офис телеканала «Интер». 4 сентября 2016 года 20-30 человек в масках попытались захватить и подожгли студию телеканала «Интер» вместе с находившимися в здании людьми. Они также подложили противотанковую мину. В результате были пострадавшие. Кроме того, полностью сгорела студия программы «Подробности».

Полиция задержала шесть человек, но потом отпустила их, как участников АТО. Полиция возбудило уголовное дело по статьям 296 («Хулиганств») и 194 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») УК Украины, были задержаны несколько лиц, причастных к поджогу. Нападение осудили в ОБСЕ. В итоге никто задержан не был.

«Оппозиционный блок» заявил о том, что к организации и проведению атак на «Интер» причастны Арсений Яценюк, Арсен Аваков, Александр Турчинов, Сергей Пашинский и другие политики правящей коалиции. При этом в местных СМИ утверждалось, что напавшим на «Интер» платили по 200 долл. вознаграждения.