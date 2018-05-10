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Москва, 10.05.2018

Украинский парламент может принять скандальный антироссийский закон

«Expert Online» 2018

В Верховную раду Украины внесён очередной скандальный антироссийский законопроект, который предлагает разрешить национализацию имущества российских компаний, продолжающих работать на территории «незалежной».

Как говорится в документе, который уже направлен на рассмотрение комитета Рады, целью разработки законопроекта является законодательное урегулирование возможности применения специальных экономических санкций к украинским юридическим лицам, а также юридическим лицам, которые находятся под контролем украинского юридического лица, гражданам Украины, введение секторальных (без определения круга лиц) санкций по запрету хозяйственной деятельности и передачи в собственность Украине имущества государства-агрессора или юридического или физического лица, которые нарушили права и интересы Украины, передаёт агентство RNS.

Кроме того, новый закон будет регламентировать ответственность за нарушение законодательства о санкциях.

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