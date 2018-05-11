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Политика
Москва, 11.05.2018

ЭТА больше нет

Сергей Хенкин, д.и.н., профессор каф. сравнительной политологии МГИМО МИД России, эксперт РГНФ, эксперт РСМД «Expert Online» 2018
  • Баскская сепаратистская организация ЭТА объявляет о самороспуске

Баскская сепаратистская организация ЭТА объявляет о самороспуске

3 мая 2018 г. баскская террористическая организация ЭТА заявила о самороспуске. С политической сцены исчез долгожитель в мире европейского терроризма, история существования которого насчитывает без малого 60 лет. Уже давно прекратили деятельность приобретшие в свое время печальную известность крупные террористические организации — «Красные бригады» в Италии, «Фракция Красной армии» в Германии, ИРА в Северной Ирландии. Последней активно действовавшей группировкой в этом ряду была ЭТА, многие годы вносившая большое напряжение в жизнь испанского общества. Самораспустившись, она оставила многоаспектное наследие, которое предстоит преодолевать испанской демократии. Статья публикуется в рамках партнерства с Российским советом по международным делам (РСМД)

 

Некоторые результаты деятельности ЭТА

 

ЭТА (Euskadi Ta Askatasuna — «Страна Басков и свобода») образовалась в 1959 году. В условиях жестокого подавления франкистской диктатурой политических и культурных прав басков и при этом малой активности местной оппозиции на лидирующие позиции выдвинулось молодое поколение жителей региона, создавшее свою организацию. Не видя иных способов политического самовыражения, баскская молодежь вступила на путь вооруженной борьбы с франкизмом. Целью ЭТА изначально было создание независимого баскского государства на территориях, населенных басками в Испании (Алава, Бискайя, Гипускоа, Наварра) и во Франции (Суль, Лабур, Нижняя Наварра). При этом она декларировала антикапиталистическую и антиимпериалистическую ориентацию  деятельности, определяя себя как «социалистическое движение за национальное освобождение» [1].  

Первое политическое убийство ЭТА совершила в 1968 г. Всего же на ее счету, по данным министерства внутренних дел Испании, 853 убитых, 79 похищенных (12 из них были убиты), 6389 тыс. раненых.  К числу потерпевших и пострадавших от действий  боевиков следует добавить целые семьи, вынужденные покинуть Страну Басков; предпринимателей и торговцев, с которых взимался «революционный налог»; множество политиков, журналистов, судей, профессоров, которым террористы угрожали расправой.

Подавляющее большинство кровавых деяний ЭТА пришлись на годы демократии. Хотя в это время Страна Басков обрела такой объем прав и свобод, которого не имела никогда в своей истории, «военная» фракция ЭТА (в отличие от самораспустившейся в 1982 г. «военно-политической») осталась на непримиримых позициях. Она считала врагом, независимо от существующего режима, именно испанское государство, которое «превратило Страну Басков в свою колонию».

Cтремясь выйти из состава Испании, сепаратисты апеллировали к исторически сложившимся особенностям баскского политического устройства, менталитета и традиций. Однако эту специфику они преувеличивали и абсолютизировали. По существу, они конструировали баскскую идентичность, манипулируя реальными элементами культурного своеобразия этого народа и занимаясь мифотворчеством.

За полвека активной деятельности ЭТА, ни на йоту не продвинувшись в достижении своей главной цели, нанесла огромный материальный и моральный ущерб баскскому и испанскому обществу. Перманентные теракты серьезно дестабилизировали общественно-политическую жизнь в Испании, порой вызывали острые политические кризисы. Принципиально важно также, что проект создания независимого баскского государства не нашел сколько-нибудь серьезной поддержки ни во французских областях, населенных басками, ни в Наварре — регионах, которые рассматриваются радикальными националистами как составные части этого государства.

Деятельность ЭТА углубила существовавшие с конца 1980-х гг. серьезные трудности левых сил в Испании. Убийства политиков из рядов рабочих организаций, в том числе тех, которых преследовала франкистская диктатура, примитивное и тоталитарное видение социализма, нетерпимость к другим взглядам внесли немалую лепту в дискредитацию левых идей. По существу, ЭТА предлагала нескольким поколениям жителей Страны Басков тупиковый путь разрешения общественных противоречий. 

 

Почему ЭТА потерпела поражение

 

ЭТА еще в октябре 2011 г. заявила о том, что «окончательно отказывается от террористических действий», но при этом не разоружилась и не распустилась. Разоружение произошло в апреле 2017 г. в городе Байонна (юго-восток Франции), где правоохранительным органам были переданы оставшиеся запасы оружия и взрывчатых веществ. А еще год спустя группировка заявила о прекращении своего существования.

Победа государства над ЭТА определялась рядом обстоятельств. На протяжении многих лет испанские и французские силы безопасности наносили по ней ощутимые удары, арестовывая сотни активистов, в том числе руководителей, и конфисковывая арсеналы с оружием. В результате этих потерь ЭТА к началу второго десятилетия ХХI в. стала такой слабой, какой не была никогда прежде.

Большое значение для победы над террористической организацией имело также принципиальное изменение отношения к ней испанской общественности, в первую очередь в Стране Басков. В годы франкизма многие воспринимали этаровцев как героев, сражавшихся против диктатуры, организация была окружена ореолом романтики. В первые 10-15 лет демократии инерция такого подхода сохранялась. Но постепенно распространялся страх перед боевиками, которые боролись против демократии с не меньшим ожесточением, чем против франкизма. В 1990-е гг. и романтические иллюзии, и страх у многих людей исчезали. В этаровцах начали видеть не героев, а преступников и убийц. Обычным делом стали массовые манифестации против ЭТА, появились общественные антитеррористические организации.

Большое значение имели сдвиги в лагере «левых баскских патриотов» — Движении за национальное освобождение басков, которое является полулегальной сетевой структурой, включающей ряд партий, общественных организаций и групп. ЭТА всегда была здесь неформальным лидером, слово ее руководителей считалось законом. Батасуна — политическое крыло ЭТА и ряд других организаций впервые проявили непослушание, призвав ЭТА прекратить вооруженную борьбу.

Сыграло роль также давление международного сообщества. Так, с призывами отказаться от террористических действий к ЭТА обращался Европейский парламент и известные политические деятели.

Испанская демократия, правовое государство одержали победу над ЭТА. Но это не тотальный разгром группировки — на свободе остались несколько десятков боевиков, которые приняли решение о самороспуске. Некоторые испанские эксперты задаются вопросом — можно ли верить ЭТА? Ведь прошлый опыт свидетельствует, что, объявив перемирие и вступив в переговоры с властями, боевики не сдержали слово и вернулись к террористической деятельности.

 

Последние заявления террористов

 

В полдень 4 мая во французском городе Камбо-ле-Бен недалеко от границы с Испанией состоялся церемония, на которой была юридически зафиксирована ликвидация ЭТА как организации. В церемонии приняли участие представители ряда баскских партий (за исключение Народной партии и Социалистической партии) и иностранные представители. Представители правительств Испании, а также Страны Басков и Наварры в церемонии не участвовали.

Уходу ЭТА с политической сцены предшествовали два ее заявления, опубликованные в баскских газетах и растиражированные испанскими СМИ. Они дают определенное представление об оценке боевиками своей исторической роли и будущих намерениях.

Первый из этих документов, опубликованный 20 апреля, явно отличается по тональности от заявлений боевиков, делавшихся прежде. В нем ЭТА впервые в своей истории возлагает на себя прямую ответственность за нанесенный ущерб и страдания населения. Террористы заявили об «уважении к мертвым, раненым и жертвам, которые принесли действия ЭТА». Особенно отметили граждан, пострадавших от конфликта, но не принимавших в нем прямого участия. У этих людей и их родственников ЭТА попросила прощения. В документе говорится также, что Страна Басков нуждается в примирении, в демократическом разрешении политического конфликта для достижения мира и обретения свободы.

Во втором заявлении, распространенном 3 мая и ставшем последним документом ЭТА, отмечается, что она «полностью расформировывает свои структуры» и считает «законченной всякую  политическую  деятельность». Вместе с тем сказано, что члены организации продолжат борьбу за «воссоединенную, независимую, социалистическую Страну Басков», но на других направлениях — «каждый там, где сочтет это наиболее целесообразным». Иными словами, для членов организации цель борьбы — независимость Страны Басков от Испании и создание баскского государства остается прежней, меняются только формы этой борьбы. Документ заканчивается словами: «ЭТА вышла из этого (баскского — авт.) народа и теперь растворяется в нем».

Заявления ЭТА выглядят весьма противоречиво. Факт, безусловно, позитивный — признание организацией своих преступлений. Вместе с тем в последнем заявлении об ущербе, причиненном стране, не сказано ни слова. В целом самокритика ЭТА далеко не последовательна. Она признает свою коллективную вину, но уклоняется от признания индивидуальной ответственности своих членов, не раскрывает имена исполнителей многих совершенных преступлений, остающихся безымянными. Примечательно и то, что ЭТА избрала селективный подход к жертвам террора, попросив прощения только у потерпевших людей, не принимавших в конфликтах непосредственного участия, но не сделав этого в отношении тех, кто боролся против нее.

Эта избирательность не случайна. Стремясь выглядеть достойно, героизировать свои деяния в глазах испанской и международной общественности, ЭТА обеляет себя, создает собственную историю отношений между ней и испанским государством. В числе основных аргументов, используемых ею для   оправдания террористической практики, — разрушение баскского города Герники нацистской авиацией в 1937 г., которое одобрил Франко; а затем политика франкистской диктатуры.  Такая позиция представляется явной передержкой, учитывая прежде всего то, что ЭТА основную часть своей «политической жизни» боролась не с франкизмом, а с демократией (93% совершенных ею убийств приходится именно на годы демократии). Конфликт с демократическим государством создала сама ЭТА.

В интерпретации этаровцев они и их жертвы «стоят на одной доске» как две стороны, боровшиеся друг с другом на легитимной основе.  Между тем для многих испанских демократов существует только одно деление — палачи и их жертвы. Испанская Ассоциация жертв терроризма назвала заявления ЭТА «фарсом, призванным в очередной раз оправдать террористическую деятельность, представив ее как неизбежную, ставящую целью защититься, как результат конфликта, несуществующего и придуманного».

 

Наследие ЭТА

 

ЭТА оставила после себя много ран, которые еще долго будут заживать. Испанское правосудие явно «не свело счеты» с группировкой. 358 преступлений этаровцев остаются нераскрытыми. Более чем по 250 делам приговоры боевикам не вынесены, причем половина этих дел временно сдана в архив.

Власти заявляют, что роспуск ЭТА не повлечет за собой никаких благ для террористов. По словам председателя правительства Мариано Рахоя, «преступления будут расследоваться, по ним будут приниматься решения, а приговоры будут приводиться в исполнение». В истории противостояния ЭТА с испанским государством есть и настоящая «черная дыра». Речь идет об отношении правосудия к баскским предпринимателям и управленческим кадрам, в течение нескольких десятилетий платившим ЭТА, которая их шантажировала, так называемый революционный налог. Эти люди (по имеющимся оценкам, до 9 тыс. человек), по существу, становились пособниками террористов. Изъятые у них средства составляли примерно 9% ВВП Страны Басков [2]. Между тем в системе правосудия не было случаев расследования дел и привлечения к судебной ответственности за подобные действия, поскольку государство не могло гарантировать безопасность лицам, которых шантажировали боевики.

Одно из важнейших слагаемых наследия ЭТА — проблема боевиков, осужденных и отбывающих различные сроки тюремного заключения в тюрьмах Испании (245 человек, из них 216 мужчин и 29 женщин), Франции (52 чел.) и Португалии (1 чел.).  Только 21 из находящихся в Испании арестантов отбывают сроки заключения в тюрьмах Страны Басков и близлежащих регионах (остальные — в отдаленных от этой автономии территориях). Одним из основных требований радикальных баскских националистов уже многие годы является перевод заключенных в тюрьмы Страны Басков и улучшение условий их содержания. Некоторые аналитики считают одной из причин самороспуска ЭТА стремление изменить к лучшему положение ее заключенных. Дело в том, что правительство Народной партии (НП) в последние годы связывало смягчение своей пенитенциарной политики с роспуском ЭТА. Теперь, когда это произошло, баскские националисты требуют от властей выполнения данного обещания. В ответ генеральный секретарь НП в Стране Басков Амайя Фернандес заявила, что «исчезновение ЭТА не повлечет за собой автоматического перевода заключенных в баскские тюрьмы, поскольку рассмотрение каждого случая требует времени». Таким образом, этот процесс будет долгим. Вместе с тем встает и принципиально важный вопрос об условиях и практической реализации ресоциализации, включения в мирную жизнь бывших этаровцев, которые отбыли срок наказания. 

Воссоздавая картину противостояния «ЭТА — государство», следует иметь в виду, что определенная часть вины за него ложится и на испанские власти. Борясь с терроризмом, они использовали широкий арсенал средств — от полностью соответствующих нормам правового государства до далеко выходящих за рамки правового поля. Дело в том, что в начале 1980-х гг. в силовых структурах (многочисленных видах полиции, гражданской гвардии, спецслужбах) Испании, совсем недавно совершившей мирный переход от франкизма к представительной демократии, не произошло основательной чистки, глубинной демократизации. Деятели силовых структур пренебрегали необходимостью политических методов борьбы против экстремистов-басков, отдавая предпочтение продолжению войны с ЭТА, начатой еще при франкизме. Такая позиция делала их незаменимыми, позволяя требовать от государства увеличения расходования средств, более быстрого продвижения по службе. В развитие этой стратегии были созданы так называемые Антитеррористические группы освобождения, получавшие финансирование из секретных фондов, находившихся в распоряжении министерства внутренних дел Испании и применявших противозаконные и антидемократические методы. Результатом этой, по утвердившемуся в испанской литературе определению, «грязной войны», продолжавшейся до середины 1980-х гг., стали не только убийства и похищения членов ЭТА, но и около 30 убитых или замученных в тюрьмах и не имевших никакого отношения к терроризму человек. Эффект от «грязной войны» оказался обратным ожидавшемуся — этаровцы выступили в роли жертв, их поддержка возросла.

Методы борьбы против терроризма, применявшиеся властями, стали предметом политической борьбы и постоянных судебных разбирательств, из-за которых пришлось уйти в отставку ряду министров и других высокопоставленных чиновников. Некоторые из них получили тюремные сроки. При всем этом до сих пор дела в отношении более 60% жертв «грязной войны» остаются нераскрытыми. Прогресс в деле преодоления наследия ЭТА предполагает решение и этой проблемы.

Наследием терроризма стало также деформированное сознание значительной части населения автономной области. Чувство страха, испытанного в период «активной фазы» деятельности ЭТА, заставляет многих людей скрывать свои истинные взгляды и настроения, держаться настороженно и обособленно.

Само баскское общество остается разобщенным. Жертвы терроризма, их родственники и друзья, глубоко неудовлетворенные последними заявлениями ЭТА, требуют суда над остающимися на свободе боевиками, признания и достойного отношения к пострадавшим от терроризма и особенно их детям, зачастую несправедливо забытым. Страна Басков нуждается в примирении. И многое здесь зависит от политики Бильду — влиятельной и легально действующей в регионе партии радикальных баскских националистов, считающейся политическим крылом ЭТА (в этой роли она сменила Батасуну).

Оценка роли ЭТА в испанской истории становится предметом острой идейной борьбы.  Демократические силы Испании считают одной из своих важнейших задач разоблачать стремления вчерашних террористов и их сторонников в Испании и за ее границами обелить и реабилитировать ЭТА.  Это тем более необходимо потому, что многие молодые баски, осуждая деятельность боевиков, знают далеко не все об их кровавых деяниях. Согласно данным опроса, проведенного в октябре 2017 г. в одном из крупных баскских университетов, 50% студентов не знали о самом крупном преступлении ЭТА — взрыве в торговом центре Hipercor в Барселоне в 1987 г., унесшем 21 человеческую жизнь. Объективная, реалистичная оценка роли ЭТА необходима и потому, что 44% опрошенных басков хотят забыть об этой организации; при этом 43% считают, что о терроризме забывать нельзя. 

После самороспуска ЭТА ее бывшие члены, не отказавшиеся от продолжения борьбы за   прежнюю цель, отнюдь не станут изгоями, работа для них найдется. В Стране Басков националисты разных оттенков занимают сильные позиции.  В постоянно правящей здесь Баскской националистической партии (БНП) сосуществуют умеренное и радикальное течения, ее политической линии свойственен дуализм — сочетание радикальной стратегической цели (независимости) с умеренной практической политикой, легальным политическим участием. Второе место в парламенте занимает радикально-националистическая партия Бильду, борющаяся легальными средствами за независимость региона. Примечательно, что боевики ЭТА распустили свою организацию тогда, когда БНП и Бильду вместе с несколькими другими региональными парламентскими партиями начали разработку нового статута автономии (взамен действующего с 1979 г.), ориентированного на еще большее расширение ее самоуправления. Правда, в отличие от каталонских националистов, вступивших в острый конфликт с центром, баскские националисты заявляют, что не хотят действовать в одностороннем порядке, а добиваться своих целей путем ведения диалога и заключения договоренностей между основными политическими силами.

С уходом ЭТА исторически сложившаяся «баскская проблема» упростилась, лишившись террористической составляющей. Но она остается нерешенной, сохранившись в форме глубокого политического  конфликта,  по-прежнему разобщающего и баскское, и испанское общество.

 

  1. Подробнее см.: Хенкин С.М., Самсонкина Е.С. Баскский конфликт: истоки, характер, метаморфозы. М.: «МГИМО-Университет», 2011, с.186-256.
  2. Zarzalejos J.A. Manan sera tarde. Barcelona: Planeta, 2015, p.216.
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